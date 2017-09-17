 صحة تبوك تنفذ زيارات ميدانية على المدارس لتفعيل خدمات الصحة المدرسية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 1 محرّم 1439 هجريا, الموافق 21 سبتمبر 2017 ميلاديا

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صحة تبوك تنفذ زيارات ميدانية على المدارس لتفعيل خدمات الصحة المدرسية

صحة تبوك تنفذ زيارات ميدانية على المدارس لتفعيل خدمات الصحة المدرسية
المناطق_تبوك
نفذت صحة تبوك زيارات ميدانية لـ 1231 مدرسة بنين وبنات في مختلف المراحل الدراسية بهدف التأكد من ربط المدارس بالمراكز الصحية القريبة من كل مدرسة والتي تقع في نطاق الحي ، وتقديم الخدمات الصحية (العلاجية والوقائية) للطلاب والطالبات وللتعريف ببرامج الصحة المدرسية حيث أشتملت الزيارات الميدانية على تفقد بيئة المدارس الصحية والمقاصف المدرسية والتأكد من نوعية وسلامة الوجبات الغذائية المقدمة  لطلاب المدارس.
جدير بالذكر أن الخدمات الصحية تقدم للمواطن والمقيم في منطقة تبوك من خلال 12 مستشفى بلغ فيها اجمالي السعة السريرية 2050 سرير بالإضافة إلى 83 مركزاً صحياً ، كما بلغ اجمالي عدد العمليات الجراحية التي نفذت الشهر الماضي في مستشفيات المنطقة (206) عمليات جراحية في حين بلغ عدد عمليات جراحات اليوم الواحد (136) عملية .

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