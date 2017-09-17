التوعية الدينية بصحة نجران تزور 5867 مريض‎

قامت صحة نجران ممثلة في إدارة التوعية الدينية خلال العام المنصرم 1438هـ بعدد من الفعاليات الثقافية والتوعوية شملت تتفيذ 5867 زيارة للمرضى المنومين في مستشفيات المنطقة و توزيع 3910 هدية بالاضافة الي تقديم عدد 1864 علب تيمم , و 11حامل للكتب و توزيع 2369 مصحف و 24567 مطبوعة عربية و غير عربية , و6554 مادة سمعية باكثر من لغة .

وقد اسفرت الجهودة المبذولة من القائمين على هذه البرامج من اسلام 7 أشخاص من العاملين في المنشئات الصحية

لفعالية هذه البرامج وتنوعها حيث شملت ايضاً القاء اكثر من 25 محاضرة ودورات تدريبية بالاضافة الي تقديم 70 وجبة إفطار خلال شهر رمضان المبارك .

هذا وتعتبر ادارة التوعوية الدينية من الادارات التي تسهم في تخفيف معاناة المرضى من خلال التوجيه والارشاد وتقديم خدمة توعوية شرعية وتثقيفية لخدمة المرضى وتذكيرهم بأهمية الصبر والاحتساب في حال المرض الامر الذي يعود بالنفع للمريض ،ويسهم مع الفريق الطبي في تقديم خدمة علاجية مميز