مدير صحة نجران يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ 87 للمملكة

رفع مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة نجران باسمه ونيابة عن منسوبي الشؤون الصحية بالمنطقة التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ 87 للمملكة.

وقال العسيري “إن مناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادنا الغالية تعـد ذكرى غالية لكل مواطن وهي مصدر فخر واعتزاز بهذه المناسبة التاريخية التي تم فيها جمع الشمل ولم شتات هذا الوطن المعطاء، في يوم توحيد هذا الكيان الشامخ بعد رحلة كفاح وصبر ونضال طويل على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه -، ثم واصل أبناؤه الملوك من بعده وحتى يومنا هذا مسيرة البناء والتنمية والعطاء من أجل خدمة الدين والوطن والمواطن”.

وأضاف: “إننا نقف في هذا اليوم على ماضي الوطن المجيد وحاضره المشرق، الذي تكامل عقده في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، عبر نهضة تنموية كبرى، ومشاريع تنموية عظمى في شتى مجالات الحياة المختلفة، منها الاقتصادية, والتعليمية, والثقافية, والصحية، وهذه التنمية الشاملة التي حققت للمواطن كل سبل العيش الكريم، وجعلت من المملكة محط أنظار الآخرين إعجاباً وتقديراً لها ولقيادتها, ودورها المحلي, والعربي, والعالمي.

وأشار إلى برنامج التحول الوطني 2020 بوصفه خطة نموذجية لتحقيق وتنفيذ رؤية المملكة 2030 الضمانة لاستقرار الوطن بنائه ونمائه، وضمان حياة كريمة لأبنائه في شتى المجالات، واستكمالاً لمسيره بلادنا المباركة لانطلاقة فعلية نحو اقتصاد وطني متين وقوي في مواجه العقبات التي يمر بها العالم أجمع، سائلاً المولى – عز وجل – أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين, وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان والاستقرار والازدهار.