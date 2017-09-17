تَعَرّف على مواقع فعاليات الاحتفال بـ”اليوم الوطني” 87 في بحائل

رصدت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في منطقة حائل 6 فعاليات متنوعة ضمن مشاركتها الفاعلة في فعاليات اليوم الوطني ال 87 للمملكة العربية السعودية. وتشتمل الفعاليات التي ستقام في عدد من المواقع في مدينة حائل على معرض الصور الفائزة بملتقى الوان وسيحتضنه مجمع جراند مول فيما سيقدم الباص السياحي جوله سياحية تشمل عدة مواقع سياحية داخل مدينة حائل فيما يحتضن مجمع جراند مول + مجمع سلمى فعالية معرض الحرف اليدوية فيما يستقر جناح مجلس التنمية السياحية بمنطقة حائل في منتزه المغواة

وتحتضن قلعة اعيرف التاريخية فعالية الالعاب النارية وخصص قصر القشلة الأثري مكانا لاحتضان فعالية الضوء والصوت وتاتي الفعاليتين بالتعاون بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في منطقة حائل مع الهيئة العامة للترفيه.