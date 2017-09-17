زيارة الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية (IMO) لحرس الحدود السعودي.

بموافقة كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود وزير الداخلية- يحفظه الله- يزور معالي الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية (IMO) السيد/ كيتاك ليم حرس الحدود السعودي بمنطقة مكة المكرمة وأكاديمية محمد بن نايف للعلوم البحرية بمحافظة جدة خلال الفترة ٣-٤ /١/ ١٤٣٩هـ

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وتهدف هذه الزيارة إلى تعزيز التعاون بين حرس الحدود والمنظمة البحرية الدولية والإستفادة مما لدى المنظمة من خبرات وكوادر في الجانب البحري والأكاديمي كما تأسس هذه الزيارة تعاون بعيد المدى بين الجانبين وتتيح الفرصة للتعريف بمهام حرس الحدود وما يملكه من قدرات وإمكانيات ذات مستوى عالي أسهمت في التقدم والتطور الذي يشهده حرس الحدود وذلك بما يلقاه من دعم ورعاية من حكومتنا الرشيدة أدام الله عزها.

يُذكر أن زيارة الأمين العام للمملكة تتزامن مع احتفال المملكة باليوم البحري العالمي لهذا العام ٢٠١٧م والذي يحمل عنوان (الربط بين السفن والموانئ والإنسان) والذي يعتبر احتفالاً رسمياً للأمم المتحدة في كل عام.. ويشارك حرس الحدود في الاحتفال من خلال معرض خاص بالسلامة البحرية واستعراض لمجموعة من الزوارق وسفن الدوريات.

وتعتبر المنظمة البحرية الدولية (IMO) منظمة دولية مقرها لندن ومن أهدافها العمل على الأمن والسلامة في البحار ومكافحة التلوث البحري وتأسيس نظام دولي لنداءات الإستغاثة وعمليات البحث والإنقاذ .

الجدير بالذكر أن المملكة قد أخذت على عاتقها انطلاقاً من رسالتها السامية المبادرة لتعزيز التعاون على المستويين الإقليمي والدولي لتحقيق وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة ويمثل التعاون القائم بين حرس الحدود والمنظمة البحرية الدولية (IMO) نموذجاً واضحاً لمفهوم الشراكة وتعزيز الأمن والسلامه البحرية حيث سبق وأن استضافت المملكة ممثلة بوزارة الداخلية حرس الحدود المؤتمر عالي المستوى للدول الموقعه على مدونة سلوك جيبوتي بشأن قمع القرصنة البحرية في غرب المحيط الهندي وخليج عدن وأسفر عن التوصل إلى تعديل جدة لمدونة السلوك ٢٠١٧م..المتضمن توسيع اختصاصاتها لتشمل مواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود في المجال البحري ومكافحة الإرهاب البحري كما نفذ في الأكاديمية عدد ٦ دورات دولية لرفع مستوى تأهيل منسوبي الاجهزة المعنية في دول المدونة بالتعاون مع المنظمة البحرية والتي شملت (تخصص قادة عمليات بحرية- عمليات إنفاذ القانون – تدريب المدربين) وسوف تحقق هذه الزيارة التطلعات لرفع مستوى الشراكة والتعاون بين حرس الحدود والمنظمة البحرية الدولية.