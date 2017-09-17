 القتل تعزيراً بنيجيري لتهريبه كمية من الكوكائين المخدر بالمدينة المنورة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 1 محرّم 1439 هجريا, الموافق 21 سبتمبر 2017 ميلاديا

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القتل تعزيراً بنيجيري لتهريبه كمية من الكوكائين المخدر بالمدينة المنورة

القتل تعزيراً بنيجيري لتهريبه كمية من الكوكائين المخدر بالمدينة المنورة
واس - المدينة المنورة

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بيانا بشأن تنفيذ حكم القتل بأحد الجناة في المدينة المنورة ، فيما يلي نصه :
قال الله تعالى (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ)
بفضل من الله تم القبض على المدعو : يوسف يقيني أجي بوي – نيجيري الجنسية – عند قيامه بتهريب كمية من الكوكائين المخدر , وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله تعزيراً , وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ماتقرر شرعاً وأيد من مرجعه.
وتم تنفيذ حكم القتل في الجاني / يوسف يقيني أجي بوي اليوم الخميس الموافق 1 / 1 / 1439هـ في منطقة المدينة المنورة .
ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها مستمدة منهجها من شرع الله القويم , وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره .
والله الهادي إلى سواء السبيل .

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