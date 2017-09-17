 هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات : 43.63 مليون اشتراك في خدمات الاتصالات المتنقلة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 1 محرّم 1439 هجريا, الموافق 21 سبتمبر 2017 ميلاديا

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هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات : 43.63 مليون اشتراك في خدمات الاتصالات المتنقلة

هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات : 43.63 مليون اشتراك في خدمات الاتصالات المتنقلة
واس - الرياض

أطلقت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم, نشرتها الإلكترونية في عددها الثلاثين، والمعنية برصد أهم مستجدات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة بنهاية الربع الثاني لعام 2017.
وتضمنت النشرة, عدد الاشتراكات في خدمات الاتصالات المتنقلة التي بلغت حوالي 43.63 مليون اشتراك، وعدد الخطوط العاملة للهاتف الثابت التي بلغت حوالي3.75 مليون خط، في حين أن الاشتراكات في خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات المتنقلة بتعريفها الشامل بلغت حوالي 25.25 مليون اشتراك، وكذلك بلغ عدد الاشتراكات في خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات الثابتة حوالي 3.25 مليون؛ التي تشمل خطوط المشتركين الرقمية (DSL)، التوصيلات اللاسلكية الثابتة، بالإضافة إلى الألياف البصرية، والخطوط السلكية الأخرى.
وفيما يتعلق بعدد مستخدمي الإنترنت في المملكة, أوضحت الهيئة في نشرتها أن عدد المستخدمين للإنترنت في المملكة وصل إلى 24 مليون مُستخدم.

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