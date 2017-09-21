اسقاط طائرتي تجسس لميليشيا الحوثي في لحج وصنعاء

أعلن الجيش الوطني اليمني عبر موقعه «سبتمبر نت» أنه أسقط طائرتي استطلاع لميليشيا الحوثي وصالح في جبهتي كرش (محافظة لحج) ونهم (محافظة صنعاء) أمس (الأربعاء).

ونقل عن الناطق الإعلامي للمنطقة العسكرية الرابعة محمد النقيب أن «قوات الجيش والمقاومة في جبهة كرش تمكنت من إسقاط طائرة تجسسية للمليشيا الإنقلابية أثناء قيامها بتصوير مواقع الجيش الوطني والمعدت العسكرية»، مشيراً إلى أن «أبطال الجيش الوطني أسقطوا الطائرة التجسسية بأسلحتهم الشخصية في السلاسل الجبلية لمناطق حُمالة، وتبين بعد فحص كاميرة الطائرة أنها كانت في مهمة إستطلاع لتصوير مواقع الجيش الوطني».

وعن الطائرة التي أسقطت في جبهة نهم شرق صنعاء، قال مصدر ميداني إن «أبطال الجيش الوطني في وحدة المدفعية باللواء 141 أسقطوا الطائرة عند الساعة التاسعة صباحاً على تبة سحر، أثناء قيامها باستطلاع مواقع الجيش الوطني لتصويرها».

إلى ذلك، قال «سبتمر نت» إن قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، تمكنت من تحقيق تقدم ميداني جديد، في هجوم استهدف مواقع الميليشيا الانقلابية شمال مناطق كهبوب غرب محافظة لحج.

وأكدت مصادر عسكرية أن «أبطال الجيش الوطني مسنوداً بالمقاومة من قبائل الصبيحة، هاجموا ظهر أمس مواقع المليشيا الانقلابية شمال كهبوب وشرقها، وتمكنوا من السيطرة على جبل الثبرة الإستراتيجي»، مشيرة إلى «مواصلة التقدم غرب وادي ثرك، والسيطرة على مواقع مطلة على خطوط إمداد المليشيا الانقلابية شمال كهبوب».

ووفق المصادر فإن «قتلى للميليشيا تناثرت في الشعاب والأودية، بعد تقدم قوات الجيش والمقاومة، في حين أصيب الجندي رائد جهاد الشبيقي بجراح نقل على إثرها إلى المستشفى».

يذكر أن قوات اللواء الثالث حزم التابع للجيش الوطني، تقوم بالعمليات العسكرية في مناطق كهبوب، التي تتسم بوعورة التضاريس.