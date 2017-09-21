مدير تعليم جازان يقف على مدرسة تعرضت لسقوط مقذوف..

وقف المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الأستاذ عيسى الحكمي قبل قليل على إحدى المدارس في مكتب تعليم العارضة التي تعرضت لسقوط مقذوف عسكري من قبل المليشيات الحوثية واطمئن على سلامة الطلاب ومنسوبي المدرسة من معلمين وإداريين، ويوجه الجهات المختصة وإدارة المباني بتعليم جازان على سرعة تقييم الأضرار وإصلاحها.

وعلم “جوالنا” من مصادره إلى أن سقوط المقذوف وقع بعد خروج الطلاب من المدرسة ولم ينتج عنه أي إصابة ولله الحمد في منسوبي المدرسة.