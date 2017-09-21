 مدير تعليم جازان يقف على مدرسة تعرضت لسقوط مقذوف.. | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 1 محرّم 1439 هجريا, الموافق 21 سبتمبر 2017 ميلاديا

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مدير تعليم جازان يقف على مدرسة تعرضت لسقوط مقذوف..

مدير تعليم جازان يقف على مدرسة تعرضت لسقوط مقذوف..
المناطق- جازان

وقف المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الأستاذ عيسى الحكمي قبل قليل على إحدى المدارس في مكتب تعليم العارضة التي تعرضت لسقوط مقذوف عسكري من قبل المليشيات الحوثية واطمئن على سلامة الطلاب ومنسوبي المدرسة من معلمين وإداريين، ويوجه الجهات المختصة وإدارة المباني بتعليم جازان على سرعة تقييم الأضرار وإصلاحها.
وعلم “جوالنا” من مصادره إلى أن سقوط المقذوف وقع بعد خروج الطلاب من المدرسة ولم ينتج عنه أي إصابة ولله الحمد في منسوبي المدرسة.

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