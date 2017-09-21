آلاف الحوثيين يحتفلون بالذكرى السنوية الثالثة لسيطرتهم على صنعاء

أفاد صحفيون يمنيون أن الاف من المتمردين الحوثيين تجمعوا صباح اليوم الخميس في صنعاء للاحتفال بالذكرى السنوية الثالثة لسيطرتهم على العاصمة اليمنية..

ورفع عدد كبير منهم اعلام اليمن في ميدان السبعين في وسط العاصمة وسط اجراءات امنية مشددة بحسب ما أفاد مصور لوكالة فرانس برس.

وكان زعيم المتمردين الحوثيين “عبدالملك الحوثي” قد أصدر قراراً يوم الإثنين الماضي، تكون بموجبه ذكرى اجتياحهم صنعاء إجازة رسمية .

وكان المتمردين الحوثيين قد اجتاحوا بعد تامرهم مع الرئيس المخلوع صنعاء يوم الاحد “21 سبتمبر 2014″، وقاموا باحتلال المباني الحكومية في صنعاء وإحكام السيطرة.