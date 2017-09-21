تحت شعار”رؤية وطن” تعليم تبوك ينفذ 28 فعالية بمناسبة اليوم الوطني 87

تنفذ الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك 28 فعالية ضمن خطتها التنفيذية للاحتفاء باليوم الوطني ال87 تحت شعار “رؤية وطن” ويشارك في تنفيذ الفعاليات والبرامج مدارس المنطقة بجميع مراحلها وأندية الحي ومقرات إدارة التعليم والإدارات النسائية ومكاتب التعليم بالمحافظات وذلك على مدى أسبوع كامل .

وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك المكلف إبراهيم بن حسين العُمري أن الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية والذكرى الغالية لتوحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز رحمه الله يأتي ترسيخًا للاعتزاز بالدين والولاء للملك والانتماء للوطن وتعميقًا للقيم الوطنية في نفوس أبنائنا الطلاب والطالبات وربطهم بماضيهم العريق والتعريف بمكانة الوطن وعطائه لأبنائه، وتذكيرًا بنعمة الأمن والأمان والاستقرار، وانطلاقا من مضامين رؤية المملكة (2030) في تعميق الإيجابية لدى طلاب وطالبات التعليم العام ومنسوبيه.

وأوضح مدير التعليم أن الخطة التنفيذية لفعاليات اليوم الوطني بتعليم منطقة تبوك تتضمن إلقاء كلمات وجدانية معبرة، وتفعيل الطابور الصباحي والإذاعة المدرسية للتعبير والحديث عن المناسبة، حوارات طلابية عن الوطن، كذلك عرض لفعاليات مشروع إجازتي بمساراته الخمسة الترفيهي والوظيفي والسياحي والتطوعي والتقني، وطني في عيون أجدادي، أغرد لوطني، وقصيدتي حزم وظفر، حكاية بطل ( قصة قصيرة )، رسالة إلى جندي على الحدود، مقالات وطنية بعنوان ( قلمي يفخر بمنجزات وطني ، صورة لوطني، كلمة قائد معركة ” وطن يسكن القلوب، لوحات فنية وطنية جداريات ومجسمات، أناشيد وطنية وقصائد شعرية في الوطن ورؤية 2030 ، ومشاهد تمثيلية وتصاميم ورسوم فنية، وبرامج تطوعية ” حب عطاء “، بالإضافة إلى مشاركة الأسر وأولياء الأمور، ومعرض مصغر لمنتجات الطلاب، الوطن عبر الإعلام الجديد، وعرض أعمال ومواد مرئية وطنية، إقامة بطولات رياضية .

مشيراً إلى تشكيل لجان تنفيذية على مستوى مكاتب التعليم والمدارس لكل منها مهامها في الإشراف والمتابعة، مؤكدًا تنفيذ المهام الموكلة للجان التنفيذية العاملة سواء في المكاتب والمدارس لتحقيق أهداف خطة اليوم الوطني.