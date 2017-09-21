لجنة حائل الاجتماعية تحتفل بالوطن يوم الأحد بمركز قاردن مول 

تحتفل لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بحائل بقسميها الرجالي والنسائي يوم الاحد المقبل في مركز قاردن مول في يوم الوطن 87 … فرحة واستشعارا بذكراه العطر .حيث ستقدم اللجنة عدد من الفعاليات منها تقديم الحلويات والاعلام الوطنية والهدايا والبرشورات الخاصة علی زوار المول من بعد صلاة العصر مباشرة

ودعت اللجنة عامة المجتمع والزوار للحضور والاستمتاع بالعروض منها فقرات وعروض شعبية لاحد الفرق تتغنی في قصيد وعرضات الوطن من بعد صلاة المغرب..

وتمنت اللجنة للوطن الرخاء والإستقرار والإزدهار والمُضي قُدماً في ظل حكومتنا الرشيدة وفقها الله.

الی ذلك أكد رئيس لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بحائل الاستاذ منيف الفداغي إن مرور الذكرى العزيزة ذكرى (اليوم الوطني) للمملكة يذكرنا جميعا بذلك الإنجاز التاريخي العظيم الذي حققه مؤسس هذا الكيان وموحد هذه البلاد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود (رحمه الله). وتأتي ذكرى يومنا الوطني كل عام إضاءة فريدة في سجل أمجاد المملكة وازدهارها فالذكرى حديث عن تاريخ شعب وأمة، سجلاته ناصعة البياض وصفحاته متلألئة بالمنجزات والمعطيات. إنه اليوم الذي استعادت فيه الجزيرة العربية كيانها ووضعت اللبنات الأساسية لحضارتها واستردت مكانتها على يد الملهم عبد العزيز، فلقد حقق رحمه الله تحت لواء لا إله إلا الله محمد رسول الله انتصارا تاريخيا حيث استطاع بحكمته البالغة وثاقب بصيرته وبعد نظره إحلال التآخي والتآزر محل التنافر والتناحر كما أحل الأمن والسلام محل الفوضى والنزاع وهو ما أتاح قيام دولة راسخة الحدود قوية المنابت يحق لها أن تفاخر بما وصلت إليه من أمن وأمان وتقدم وازدهار. لذا فإنه يحق لنا جميعاً أن نقول لقد أصبح (اليوم الوطني) رمزاً للوحدة والقوة والأمان والطمأنينة والتقدم والحضارة والنظام والعلم وبناء المؤسسات وإقامة المشروعات وتحقيق الإنجازات في الصناعة والزراعة والخدمات المختلفة وبناء المدارس والمعاهد والجامعات وتحقيق الأمن والعدل في ظل حكومة رشيدة بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز رعاه الله وسمو ولي عهدة الامين الامير محمد بن سلمان ايده الله ترعى مصلحة مواطنيها وتهتم بكل ما من شأنه رفعة هذه البلاد وتقدمها وتحقيق الخير والمصلحة لأبنائها .