أمين الشرقية: أكثر من 4.5 مليار ريال حجم المشاريع خلال الأربع سنوات الماضية

كشف معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، أن ميزانية المشاريع المنفذة و كذلك التي يتم تنفيذها حاليا خلال الأربع سنوات الماضية تجاوزت الـ 4.5 مليار ريال، مشيراً الى أن هذه الميزانية تعكس مدى حرص القيادة الرشيدة على توفير جميع الخدمات للمواطنين والمقيمين، من خلال تهيئة البنى التحتية لمحافظات ومدن وقرى المنطقة الشرقية.

وأشار الجبير الى أن المنطقة الشرقية وكافة مناطق ومدن المملكة تحظى باهتمام ودعم متواصل من قيادتنا الرشيدة في تعزيز الجانب التطويري للخدمات البلدية, وتطوير مشاريع التنمية بما يخدم المواطن بشكل أمثل، حيث إن خدمة المواطن تعد من أولويات اهتمامات القيادة الرشيدة، لذا كان لتوجيهاتها الحكيمة بالإسراع في انجاز المشاريع الخدمية المقدمة للمواطن والمقيم واستثمار بنود الميزانية فيما خصصت له من مشاريع بلدية مختلفة، كان له الأثر الكبير في حرص أمانة المنطقة الشرقية وسعيها المتواصل في اتخاذ الآليات ووضع الخطط والدراسات الاستباقية لتنفيذ او استكمال مشاريعها التطويرية.

وأوضح معاليه في بيان صحافي، أن المشاريع التي تم تنفيذها خلال الثلاث سنوات الماضية تضمنت: تطوير إعادة تأهيل الشوارع والطرق الرئيسية، وتنمية وتطوير المخططات والأحياء السكنية، وإنشاء ميادين وتحسين تقاطعات الجسور، وإنشاء جسور وأنفاق للتقاطعات، وحدائق وممرات مشاة وساحات، وتطوير شاطئ نصف القمر والواجهات البحرية، وإنشاء مباني ومرافق بلدية، ومراكز حضارية، ومحطات تصريف مياه الأمطار، وساحات وممرات بلدية، وسفلتة طرق وإنارة، وأسواق مركزية للحوم والخضار، واستكمال مشروعات تحسين وتجميل مداخل، وتنفيذ وسائل سلامة مرورية، وتسمية وترقيم شوارع، وتنمية مخططات، وردم وتسوية مخططات، وأسواق شعبية، وطرق رئيسة، وحدائق عامة، وكذلك مشروعات آبار وتمديد شبكات، والتخلص من النفايات، وتطوير شوارع وميادين.

وأبان الجبير أن أمانة المنطقة الشرقية تعمل من خلال برامجها وخططها الاستراتيجية على تطوير مدن الحاضرة، بخصوص المجالات التخطيطية والعمرانية والتنموية، منها برامج تطوير المخططات السكنية غير المنماة في مدن حاضرة الدمام، لفك الاختناقات، سواء كانت سكانية أو مرورية، مع التنسيق مع الجهات الخدمية الأخرى لتزويد هذه المخططات بالبنى التحتية قبل عملية التطوير, إضافة إلى استمرار مشاريع التنمية وتطوير التقاطعات وإنشاء الجسور والأنفاق وإنشاء الواجهات البحرية.

ولفت الى أن الامانة نفذت مشاريع طرق في حاضرة الدمام بتكلفة تجاوزت الـ 560 مليون ريال، فيما بلغت قيمة مشاريع تطوير الواجهات البحرية أكثر من 55 مليون ريال، موضحاً أنه تم الانتهاء من مشروع استكمال تطوير الواجهات البحرية بشاطئ نصف القمر بقيمة تبلغ أكثر من 17 مليون ريال، إضافة الى مشاريع إنشاء ميادين وتحسين التقاطعات الجسور بحاضرة الدمام بقيمة أجمالية تصل الى 70 مليون ريال، وبلغت قيمة مشاريع جسور المشاة المنفذة 15 مليون ريال.

وقال أنه تم تخصيص أكثر من 516 مليون ريال لتنفيذ مشاريع الجسور والأنفاق والتي تضمنت : نفق طريق الملك عبدالله بطول 837 م، ونفق طريق الخليفة عثمان بن عفان وطريق الامير متعب بطول 826م، ومشروع جسر الامير متعب مع طريق الامير نايف، مشيرا الى أنه بلغت تكلفة مشاريع تصريف مياه الأمطار المنفذة أكثر من 789 مليون ريال.

وكشف معاليه أن قيمة مشاريع الطرق الجاري تنفيذها حاليا تصل الى 415 مليون ريال، وتتضمن مشاريع في الدمام، والخبر والظهران، وكذلك مشاريع تطوير الاحياء، ومشاريع تنمية المخططات السكنية.

وذكر أن من أهم المشاريع التي يتم تنفيذها حاليا هو نفق الخليفة علي بن أبي طالب مع طريق الأمير محمد بن فهد، ومشروع إنشاء جسر تقاطع الملك عبدالعزيز مع شارع 10 في الخبر، ومشروع إنشاء جسر على تقاطع الأمير نايف مع شارع 17 في الدمام، ومشروع إنشاء جسر في تقاطع الأمير نايف مع شارع الخليفة علي بن أبي طالب، ومشروع تقاطع الملك عبد العزيز وشارع 28 في الدمام.

وزاد أن عدد الحدائق والساحات البلدية في المنطقة الشرقية بلغ 753 حديقة وساحة بلدية، وأكثر من 100 ملعب، فيما تجاوزت عدد المساحات الخضراء حاجز الـ 6 مليون متر مربع، كما بلغ عدد الاشجار والشجيرات والنخيل أكثر من 396، أما أطوال شبكات الري الرئيسية والفرعية شارفت 8 مليون متر طولي، وعدد العاب الاطفال في الحدائق والمتنزهات فبلغت 1260 لعبة متنوعة، اضافة الى مجموعات العاب ذوي الاحتياجات الخاصة بالحدائق والمتنزهات، كما بلغت مساحة ملاعب كرة القدم والملاعب الأخرى قاربت 90 ألف متر مربع، هذا وبلغ نصيب الفرد من الرقعة الخضراء 3.5 متر مربع، وتطمح الأمانة الى زيادة هذه المساحة لكل فرد خلال الفترة القادمة، كما يتم زراعة أكثر من 8.5 مليون من الزهور المتعددة بشكل موسمي سنوي بالمنطقة الشرقية.

وأبان معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير في سياق تصريحه بأنه من ضمن مشاريع الامانة التنموية العديد من الكورنيشات والمتنزهات تتوسط حاضرة الدمام، وهى بمساحات كبيرة وتحتوي على عناصر جذب سياحي وترفيهي وتشمل على مساحات مائية ( نوافير ) ومسطحات خضراء واسعة ومطاعم وملاهي ومضامير للمشي وملاعب للأطفال وهي كالتالي :

1) متنزه الملك عبد الله بالواجهة البحرية بالدمام، بطول ( 6 كم).

2) كورنيش الدمام ، بطول ( 10 كم).

3) متنزه الأمير فيصل بن فهد بالواجهة البحرية بمحافظة الخبر، بطول ( 5 كم).

4) متنزه جبل المريكبات بالدمام، بمساحة ( 70.000 م2).

5) متنزه جبل الدانة بالظهران، بمساحة (80,000 م2).

6) منتزه الأمير سعود بن جلوي بالخبر ، بمساحة ( 81.000 م2) .

7) شاطئ نصف القمر ، بطول ( 22 كم ).

وأضاف معاليه بأن الأمانة ومن منطلق سعيها في خدمة المواطنين والمقيمين وخاصة فيما يتعلق بالأنعام فقد أنشأت عدد من المسالخ في عدد من محافظات المنطقة الشرقية ودعمها بكافة الامكانيات البشرية الفنية المدربة والمادية، حيث بلغ عددها 14 مسلخ.

وقال معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير أن هناك عدد من المشاريع التي تقوم بها إدارة النظافة ممثلة بوكالة الخدمات بالأمانة وهم 4 مشروعان لجمع ونقل النفايات من مدينة الدمام المنطقة الاولى والثانية، والخبر، والظهران، إضافة الى مشروع ادارة وتشغيل مواقع الدفن الصحي، ومشروع الرقابة على النظافة ومراقبة الانقاض بحاضرة الدمام، و مشروع تأمين وتركيب محرقة آلية.

وأعتبر معاليه أن هذه المشروعات التنموية الحديثة، وما صاحبها من موازنة ضخمة، تعكس مدى حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله – على تهيئة البنى التحتية، وتوفير جميع الخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين، إضافة إلى حرص ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان حفظهما الله، وكذلك متابعة وتوجيه من قبل معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبد اللطيف بن عبد الملك ال الشيخ، على تنفيذ مشروعات تنموية نوعية في المنطقة الشرقية لافتا إلى أن الأمانة تعمل على تطبيق أقصى معايير الجودة في جميع مشروعاتها المنفذة، بهدف إخراج جميع المشروعات بما يحقق أعلى معايير الأداء، وهذا ما تعمل على تطبيقه إدارة الجودة بالأمانة، والتي تم تأسيسها قبل سنوات بوكالة التعمير والمشاريع.