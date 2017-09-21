رئيس “الغذاء والدواء” يدشن البرنامج الوطني الثاني لرصد بقايا المبيدات في الأغذية

دشن معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي، البرنامج الوطني الثاني لرصد بقايا المبيدات في الأغذية، بحضور نائب الرئيس التنفيذي المكلف لقطاع الغذاء الدكتور صالح الدوسري، والمدير التنفيذي المكلف لمراكز الرصد وإدارة الأزمات أحمد باعبدالله.

ويهدف البرنامج, إلى الكشف عن بقايا المبيدات في الخضار والفواكه، والتأكد من سلامة تلك المنتجات وخلوها من المبيدات، أو عدم تجاوز المبيدات فيها الحدود المسموح بها، وهو الحد الآمن للمستهلك والمعتمد من الهيئات الدولية المتخصصة، وتحديد الأغذية الأكثر تلوثاً بها ومصادرها، إضافة للكشف عن استخدام المبيدات غير المسجلة والمحظورة في الأغذية المحلية والمستوردة، للحد من بقايا المبيدات في المنتجات الغذائية، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية ومنها، وزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة التجارة والاستثمار.

وستسحب الهيئة خلال الفترة المقبلة، عينات من الأسواق التجارية الكبرى، إضافة إلى أسواق الخضار والفواكه المركزية بجميع مناطق المملكة.