 اليوم الوطني 87 | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 1 محرّم 1439 هجريا, الموافق 21 سبتمبر 2017 ميلاديا

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اليوم الوطني 87

اليوم الوطني 87
محمد بن سعيد بن فحاس

نحتفل هذا اليوم بيوم الانتماء والولاء والحب لهذه الأرض المباركة وولاة أمرها ، اليوم الذي يفتخر به شعب المملكة بالذكرى السابعة والثمانين لتوحيد المملكة العربية السعودية لنقل صورة حقيقة للعالم لما تشهده من نهضة تنموية شاملة في كل القطاعات من خلال البرامج والمشاريع الطموحة ليسعد بها ويستشعرها المواطن والمقيم حتى يقوم بواجبه تجاهها بالمحافظة على المكتسبات والوقوف صفاً منيعاً بوجه من يريد النيل من وحدة الوطن ، فمن نعم الله على هذه البلاد الطاهرة أن اختصها بقيادة حكيمة سعت ولازالت تسعى للإرتقاء بهذا الوطن ومواطنيه إلى أعلى المستويات ، فلم تتوقف مسيرة الخير والنماء منذ تأسيس هذه البلاد الطاهرة وحتى هذا العهد الزاهر الميمون لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أيده الله وولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – يحفظهم الله – وتوجيهاتهم الحكيمة تجاه توفير كل مقومات العيش الكريم ورفاهية لكل أبناء الوطن ، الأمر الذي يعكس مدى التلاحم بين المواطنين والقيادة الحكيمة مما يعطى رسالة واضحة للعالم أجمع إلى ما تنعم به المملكة ولله الحمد من استقرار سياسي واقتصادي .
وبهذه المناسبة الوطنية السعيدة يسرني أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات المفعمة بأصدق الدعاء وأخلص الولاء أن يحفظ لنا حكومتنا الرشيدة في ظل مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وولي عهده الأمين فهم لنا ذخراً أعزهم الله بالإسلام وأعز الإسلام بهم  .
*أمين عام جمعية البر بأبها

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