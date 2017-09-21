 أمير عسير يستقبل بن عفتان ويتسلم نسخة من كتابه | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 1 محرّم 1439 هجريا, الموافق 21 سبتمبر 2017 ميلاديا

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أمير عسير يستقبل بن عفتان ويتسلم نسخة من كتابه

أمير عسير يستقبل بن عفتان ويتسلم نسخة من كتابه
المناطق - أبها

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير صباح اليوم بمكتبه بالإمارة الاستاذ عبدالله بن علي بن عفتان عضو مجلس المنطقة سابقاً يرافقه ابنه العقيد علي بن عبدالله بن عفتان والذي قدم لسمو أمير المنطقة النسخة الثانية من كتابه بنو رزام تاريخ وحضارة
وأوضح ” بن عفتان ” خلال اللقاء أن الكتاب يحتوي على جغرافية المكان وأسلوب الحياة والعادات والتقاليد والأنساب والمعالم الأثرية والحرف والأمثال والاسواق قديماً , إضافة إلى نمط الحياة والزراعة , كما احتوى الكتاب على عدد من الوثائق والصور .
وقدم سمو أمير منطقة عسير شكره وتقديره لـ ” بن عفتان ” على مجهوداته ومساهماته المجتمعية ومؤلفاته التي توثق الحياة قديماً وحديثاً وذلك لنقلها للأجيال مستقبلاً .

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