 أمانة عسير تسحب احد المشاريع فعليا من مقاول متعثر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 1 محرّم 1439 هجريا, الموافق 21 سبتمبر 2017 ميلاديا

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أمانة عسير تسحب احد المشاريع فعليا من مقاول متعثر

أمانة عسير تسحب احد المشاريع فعليا من مقاول متعثر
المناطق - أبها

عقد امين منطقة عسير صالح بن عبدالله القاضي اجتماعا مع عدد من المقاولين المنفذين لمشاريع الأمانة ، بحضور وكيل التعمير و المشاريع م . احمد بن ناصر و عدد من مسؤولي الوكالات بالأمانة .
حيث تم مناقشة طرق الإنجاز و العوائق التي قد تواجههم و كذلك أسباب تعثر البعض منهم في التنفيذ , و تأتي هذه الاجتماعات الدورية مع المقاولين المنفذين لمشاريع الأمانة للتأكد من سير العمل ، و نسبة الإنجاز ، و كذلك مناقشة العوائق التي قد يجدها المقاول خلال سير عملية التنفيذ .
و اكد القاضي خلال اجتماعه بالمقاولين بأنه قد سحبت الأمانة فعليا مع بداية الأسبوع الحالي احد المشاريع القائمة بمدينة ابها من احد المقاولين رغم انذاره بسرعة الإنجاز وفق ما هو مخطط له ، الا ان المقاول لم يلتزم بخطة العقد المبرمة بينه و بين الأمانة .
و أشار الى ان قرار سحب المشاريع من المقاولين المتعثرين في حال تأخر تنفيذ المشاريع الموكلة اليهم في وقتها المحدد لا زال قائم و سيطبق في حق كل من لا يلتزم بالخطط المتفق عليها و العقود الموقعة معهم .

فيما وجه القاضي الإدارة المختصة بالأمانة بضرورة متابعة انجاز المشاريع من قبل المقاولين المنفذين لها خلال المدة الزمنية المحددة ، منوها الى ان على كافة المقاولين التقيد بالشروط و المواصفات و أدوات السلامة في تنفيذ المشاريع الموكلة لهم ، و كذلك التسليم في الوقت المحدد ، موضحا بأن كل متعثر او متأخر في انجاز بنود العقد سوف يتم تطبيق النظام بحقه .

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