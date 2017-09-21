 ضيوف ملتقى العمران يؤكدون: “رجال” جديرة بالعالمية  | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 1 محرّم 1439 هجريا, الموافق 21 سبتمبر 2017 ميلاديا

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ضيوف ملتقى العمران يؤكدون: “رجال” جديرة بالعالمية 

ضيوف ملتقى العمران يؤكدون: “رجال” جديرة بالعالمية 
المناطق - أبها

أبدى ضيوف ملتقى العمران السياحي للمناطق الجبلية، إعجابهم الشديد بقرية رجال التراثية بمحافظة رجال ألمع، مؤكدين جدارتها بالتسجيل في قائمة التراث العالمي بمنظمة اليونيسكو والمتوقع خلال عام ٢٠١٨ م.
جاء ذلك خلال زيارتهم، أول من أمس، برفقة اللجنة التنظيمية للمتلقى.
وفضل الضيوف أن يكون النزول من السودة أعلى قمم المملكة إلى قرية رجال التراثية عبر العربات المعلقة، كتجربة سياحية جديدة، يطلعون خلال على مشاهدة الطبيعة والجمال التي الممتدة طوال التجربة، مما نال استحسانهم.
وشملت زيارة قرية رجال الإطلاع على المشاريع الجديدة ترميم القصور التراثية التي أصبح عددها ٣٠ قصرا جاهزة للتشغيل، إضافة لمركز الزوار والخدمات الأخرى كالمسرح.
كما شارك الضيوف في أداء الفلكلور الشعبي لفرقة رجال ألمع، متناولين الأكلات الشعبية للمنطقة.

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