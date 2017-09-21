 بنات الوطن بتبوك يحتفلن بذكرى يومه السابع والثمانون | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 1 محرّم 1439 هجريا, الموافق 21 سبتمبر 2017 ميلاديا

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بنات الوطن بتبوك يحتفلن بذكرى يومه السابع والثمانون

بنات الوطن بتبوك يحتفلن بذكرى يومه السابع والثمانون
المناطق - تبوك - محمد آل فيه - تهاني الجهني

انطلقت اليوم احتفالات اليوم الوطني الـ87، في عدد من مدارس البنات بمنطقة تبوك ، حيث خصص العديد منها هذا اليوم للاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية ، ففي المدرسة الثامنة الإبتدائية بمدينة تبوك , لفت منظر الطالبات وهن يتوشحون الأعلام السعودية و”الشالات” التي تحمل عبارات الحب للوطن والولاء لقادته ، أمام بوابة المدرسة , فيما شارك أولياء الأمور الطالبات فرحتهن من خلال الخيمة الخاصة التي أعدتها قائدة المدرسة فريال محسن الغصن ومنسوبات الابتدائية , كما أقامت المدرسة حفلاً داخلياً رددن من خلاله الطالبات الكلمات والأناشيد الوطنية خلال الإذاعة المدرسية، احتفاء بذكرى اليوم الوطني.
وشاركت المشرفة التربوية منال العوينان منسوبات الابتدائية الثامنة احتفائهن بالمناسبة معبرتاً عن سعادتها بهذه الذكرى الغالية على قلوب المواطنين قائلتاً في سجل الزيارات الخاص بالمدرسة : ,أبدأ يومي بعبارة أحبك ياوطني  , وروحي ودمي فداء لك , والحمد الله الذي أنعم علينا بنعمة الأمن والأمان , موصيتاً الجميع بعدم الالتفات إلى كل إشاعة ونبذها ونبذ مرسلها وحاضن مثل هذه الأمور التي تهدف للنيل من وطننا وأهله .
من جهتها قالت قائدة المدرسة فريال الغصن : إن هذه الاحتفالية التي أقامتها المدرسة تهدف إلى غرس حب الوطن في نفوس الطالبات , وإشراك أولياء أمورهن في هذه الإحتفالية الهامة والغالية , مؤكدة أن المدرسة تحرص دائما ومن خلال برامجها التعليمية على ترسيخ  الإعتزاز بالدين والولاء للملك والانتماء للوطن في نفوس الطالبات , كما تعمل على تعميق  الوطنية في نفوسهن وربطهن بماضي هذه البلاد العريق والتعريف بمكانة الوطن وعطائه لأبنائه وبناته .
يذكر أن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك تنفذ أكثر من 28 فعالية ضمن خطتها التنفيذية للاحتفاء باليوم الوطني ال87 تحت شعار “رؤية وطن” بدءاً من يوم الأحد القادم , ويشارك في تنفيذ الفعاليات والبرامج مدارس المنطقة بجميع مراحلها وأندية الحي ومقرات إدارة التعليم والإدارات النسائية ومكاتب التعليم بالمحافظات وذلك على مدى أسبوع كامل .

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