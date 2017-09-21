 إمارة الباحة وبالتعاون مع جمعية الثقافة والفنون تنفذ فلكلور وطني وعروض الألعاب النارية بمنتزه رغدان مساء السبت  | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 1 محرّم 1439 هجريا, الموافق 21 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

إمارة الباحة وبالتعاون مع جمعية الثقافة والفنون تنفذ فلكلور وطني وعروض الألعاب النارية بمنتزه رغدان مساء السبت  ضبط عامل آسيوي يروج للخمور في المزاحمية  بنات الوطن بتبوك يحتفلن بذكرى يومه السابع والثمانون ضيوف ملتقى العمران يؤكدون: “رجال” جديرة بالعالمية  بالصور .. طلاب المدرسة الابتدائية بمحافظة ‫العارضة‬ خلال احتفالهم بمناسبة اليوم الوطني٨٧‬ قبل تعرضها للمقذوفات الحوثية أمانة عسير تسحب احد المشاريع فعليا من مقاول متعثر أمير عسير يستقبل بن عفتان ويتسلم نسخة من كتابه اليوم الوطني 87 أمانة عسير ترصد اكثر من 48 مخالفة خلال 240 جولة المجلس البلدي بالجوف يعقد جلستة التاسعة عشر ويناقش عددا من الخطابات  ويناقش تقارير عمل لجان الأحياء رئيس “الغذاء والدواء” يدشن البرنامج الوطني الثاني لرصد بقايا المبيدات في الأغذية أمين الشرقية: أكثر من 4.5 مليار ريال حجم المشاريع خلال الأربع سنوات الماضية

إمارة الباحة وبالتعاون مع جمعية الثقافة والفنون تنفذ فلكلور وطني وعروض الألعاب النارية بمنتزه رغدان مساء السبت 

إمارة الباحة وبالتعاون مع جمعية الثقافة والفنون تنفذ فلكلور وطني وعروض الألعاب النارية بمنتزه رغدان مساء السبت 
المناطق - الباحة

تنفذ إمارة منطقة ‫الباحة‬ وجمعية الثقافة والفنون بالباحة فلكلور وطني وعروض الألعاب النارية ضمن فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني٨٧‬ مساء يوم السبت بغابة رغدان‬ .
و دعا مدير إدارة التطوير السياحي بالإمارة محمد لافي أهالي المنطقة والمقيمين للحضور والمشاركة في هذه الاحتفالية بيوم الوطن الغالي والتي تهدف الى إبراز مظاهر الاعتزاز بوطننا الغالي وتأكيدا للحمة الوطنية مع قيادتنا الرشيدة و ذلك ضمن فعاليات الاحتفاء بذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية ٨٧ مشيرا الى ان هناك سحب على جوائز عبارة عن تذاكر سفر مقدمه من الخطوط السعودية .
من جهته أوضح  علي بن خميس البيضاني مدير جمعية الثقافة والفنون بالباحة ان فنون الباحة تشارك بالعديد من الفعاليات احتفاء بيوم الوطن ٨٧ و ستنفذ فلكلور وطني مساء السبت بغابة رغدان لاعضاء الفرقة الشعبية بمنطقة الباحة تجسد ذكرى اليوم الوطني لهذا الوطن.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>