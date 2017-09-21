إمارة الباحة وبالتعاون مع جمعية الثقافة والفنون تنفذ فلكلور وطني وعروض الألعاب النارية بمنتزه رغدان مساء السبت 

تنفذ إمارة منطقة ‫الباحة‬ وجمعية الثقافة والفنون بالباحة فلكلور وطني وعروض الألعاب النارية ضمن فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني٨٧‬ مساء يوم السبت بغابة رغدان‬ .

و دعا مدير إدارة التطوير السياحي بالإمارة محمد لافي أهالي المنطقة والمقيمين للحضور والمشاركة في هذه الاحتفالية بيوم الوطن الغالي والتي تهدف الى إبراز مظاهر الاعتزاز بوطننا الغالي وتأكيدا للحمة الوطنية مع قيادتنا الرشيدة و ذلك ضمن فعاليات الاحتفاء بذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية ٨٧ مشيرا الى ان هناك سحب على جوائز عبارة عن تذاكر سفر مقدمه من الخطوط السعودية .

من جهته أوضح علي بن خميس البيضاني مدير جمعية الثقافة والفنون بالباحة ان فنون الباحة تشارك بالعديد من الفعاليات احتفاء بيوم الوطن ٨٧ و ستنفذ فلكلور وطني مساء السبت بغابة رغدان لاعضاء الفرقة الشعبية بمنطقة الباحة تجسد ذكرى اليوم الوطني لهذا الوطن.