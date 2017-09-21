 أمانة الشرقية بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية ..تقيم ورشة عمل لبرنامج تسهيل الحصول على تراخيص بناء ‎الفلل السكنية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 1 محرّم 1439 هجريا, الموافق 21 سبتمبر 2017 ميلاديا

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أمانة الشرقية بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية ..تقيم ورشة عمل لبرنامج تسهيل الحصول على تراخيص بناء ‎الفلل السكنية

أمانة الشرقية بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية ..تقيم ورشة عمل لبرنامج تسهيل الحصول على تراخيص بناء ‎الفلل السكنية
المناطق - الدمام

عقدت أمانة المنطقة الشرقية بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية أمس الاربعاء ورشة العمل:‎ (لبرنامج تسهيل الحصول على تراخيص بناء ‎الفلل السكنية بما لا يتجاوز عشرة أيام كحد أقصى  ، وذلك في مسرح أمانة المنطقة الشرقية.
وذلك بحضور مسؤولي المبادرة ومدير المشروع من الوزارة و المختصين في تراخيص البناء لبلديات المنطقة الشرقية التابعة والمرتبطة، والمشرف العام لتقنية المعلومات بأمانة الشرقية المهندس حمدان بن عوده العرادي، وبمشاركة المختصين من الإدارات والبلديات بالمنطقة الشرقية، فضلا عن المكاتب الهندسية في المنطقة الشرقية من ذوي العلاقة بتراخيص البناء الانشائية.
وتضمنت الورشة توحيد آلية اجراءات تراخيص الفلل السكنية في الأمانات وتسهيل الإجراءات وأتمتتها .
و افتتح الورشة وكيل الأمين المساعد للتعمير والمشاريع المهندس مازن بن عادل بخرجي مستهلا دعم أمانة المنطقة الشرقية لمبادرة الوزارة المشارة اليها وذلك سعيا من الأمانة لتسهيل الإجراءات لدى المستفيدين ورفع كفاءة الإجراءات الإدارية والفنية للتراخيص الإنشائية.

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