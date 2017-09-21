رئيس المجلس البلدي لامانة منطقة حائل : مؤسس البلاد ..التاريخ الكبير

تحدث رئيس المجلس البلدي لامانة منطقة حائل الاستاذ فهد سعد العامر بمناسبة اليوم الوطني المجيد قائلا: إن بلادنا قد ميزها الله بخاصية رعاية المشاعر المقدسة وكذلك قيض الله لها قادة من خير الرجال وهذا في حد ذاته توفيق من الله لمواطني هذا البلد لاسيما من عاشوا معاناة الفقر والجوع والمرض والخوف من كبار السن قبل توحيد المملكة على يد الملك عبد العزيز (رحمه الله) إننا في المنطقة قد لمسنا السنة الأولى من دخول الملك عبد العزيز للمنطقة كما يذكر آباؤنا المعنى الحقيقي للأمن والتنظيم لأجهزة الدولة وهذا ما كان مفقودا قبل ذلك إننا هنا في المملكة لسنا بحاجة لمقارنة مكتسباتنا الحالية التي سجلت معدلات عالية جداً مع الشعوب الأخرى بل يكفي أن نتعرف على طبيعة الحياة في بلادنا قبل التوحيد إنها حياة معدمة لا ترصد فيها أي مؤشرات نماء أو تحضر رغم إننا في بداية القرن العشرين آنذاك بينما حياتنا بدائية واليوم ها نحن نرى ما نحن فيه من خير ونماء على يد قادة بلادنا بتوجيه كريم من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين أيدهم الله الذين أعطوا للبلاد والشعب كل ما لديهم فلا نلمس فوارق بين القائد ورعيته فالكل نسيج في هذا التكوين الذي صيغت مكوناته بإبداع