الملك سلمان يمازح لاعبي الأخضر: تدرون وش كانوا يسمون “الكورة” قبل؟

مازح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان لاعبي المنتخب السعودي، خلال استقباله لهم وللمستشار في الديوان الملكي، رئيس هيئة الرياضة “تركي آل الشيخ” في الديوان الملكي الأربعاء في مدينة جدة، قبيل مشاركتهم المقبلة في كأس العالم 2018.

وظهر الملك سلمان في الفيديو مهنئاً لاعبي المنتخب، قائلًا بعفوية: “موفقين إن شاء الله.. أنا بلعب معكم.. كنا لاعبين كورة زمان”.

وتابع الملك سلمان: “تدرون وش كان اسم كلمة (كورة)، قبل؟”، وأجاب: “طابة”.

وكان خادم الحرمين الشريفين، طالب اللاعبين بتقديم أفضل ما يستطيعون، وأن يمثلوا المملكة خير تمثيل داخل الملعب وخارجه.