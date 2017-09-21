أمانة الأحساء تستضيف “طلعة وطنية” احتفالا باليوم الوطني

تستضيف أمانة الأحساء فعالية “طلعة وطنية” والتي تقيمها الهيئة العامة للترفيه احتفالاً باليوم الوطني وسط منتزه الملك عبدالله البيئي، بالتعاون مع محافظة الأحساء ، في الثالث والرابع من شهر محرم 1439 هـ الموافق 23-24 سبتمبر 2017م ، وتأتي هذه الفعالية التي تشغلها مجموعة “ذا قاذرنق” ضمن الشراكات الحكومية في الاحتفال باليوم الوطني و الرامية للتكاملية التنفيذية للوصول إلى تحقيق أهداف الهيئة العامة للترفيه المتوافقة مع رؤية المملكة 2030 ، والساعية إلى إبراز اليوم الوطني في وجدان وقلوب الشعب السعودي، للتعبير عن عميق حبهم وامتنانهم لقيادتهم الرشيدة ووطنهم، ونقل ذلك للعالم أجمع .

وأكد أمين الأحساء المهندس عادل بن محمد الملحم : بأن فعالية “طلعة وطنية ” تعتبر ضمن الأعمال التي تقوم بها الهيئة العامة للترفيه في 17 محافظة ومدينة في المملكة، والمتوافقة مع توجهات الهيئة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، عبر توفير فرص للعائلات والأصدقاء لمشاركة فرحتهم باليوم الوطني السعودي ، كما تمنح المدن السعودية قدرة تنافسيّة دوليّة للوصول إلى مجتمع حيوي عبر توفير الترفيه لكافة فئات المجتمع لبث محتوى وطني ترفيهي ذو جودة عالية .

مضيفا بأن الفعالية فريدة من نوعها على مستوى المملكة، بحضور نخبة من عروض السيرك العالمية كعرض كتاب الأدغال وسيرك أكوا، كما تشمل الطلعة معرض لملوك المملكة التي تمنح الزوار من جميع الأعمار والفئات فرصة استثنائية لمشاهدتها والتعرف على تاريخ المملكة بالإضافة إلى فنون الشوارع وعرض الألعاب النارية والعرضة السعودية بالقرب من أكبر نافورة تفاعلية في العالم وسط المنتزه !

وسيتسنى للزوار المشاركة في المسيرة الوطنية والتجول حول مناطق ” شبابنا فخرنا، أجدادنا قدوتنا وأطفالنا مستقبلنا ” لتعريف كل جيل على الآخر وتبادل المعرفة.. كما و تستقطب الفعالية نخبة من المشاريع السعودية الصغيرة والمتوسطة وعربات الأكل المتنقلة داعمة لأصحابها ومساهمة لهم بالانتشار والظهور بنشاطاتهم المختلفة ، كما تشهد الفعالية إقامة عروض مسرحية ونشاطات للأطفال في أجواء وطنية عائلية ترفيهية.

وقدم أمين الأحساء شكره وتقدير للهيئة العامة للترفيه على تنفيذها للفعالية وما تقدمه من جهود بناءة من شأنها تعزيز توجيهات حكومتنا الرشيدة في تعزيز السياحية الداخلية وتنمية صناعة الترفيه والفعاليات والأنشطة المتنوعة، مبيناً بأن تعاون الأمانة مع الهيئة العامة للترفيه في الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية الغالية يأتي تعزيزا لدور أمانة الأحساء المجتمعي والتكاملي لمشاركة المواطنين هذه المناسبات باستضافة العديد من البرامج والمناشط الترويحية والوطنية محبةً وولاءً وانتماءاً لهذا الوطن المعطاء وقيادته الحكيمة – حفظها الله –