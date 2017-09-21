12 مقيم من ذوي الاحتياجات الخاصة يتجولون في أركان المهرجان

لايزال مهرجان صيف الشرقية 38 وبالشراكة مع هيئة الترفيه يقدم فعالياته المبهرة التي استحوذت على اهتمام زائري المهرجان وذلك في منتزه الملك عبد الله بالواجهة البحرية بالدمام حيث استمتع الحضور بالعديد من الفقرات الإنشادية التي تفاعل معها الجميع.

كما شهدت الخيمة الرئيسية للمهرجان الأمسية الشعرية التي قدمها الشاعر سعود الحافي الذي ألقى العديد من القصائد الشعرية الهادفة، وتوافد عدد كبير من متذوقي الشعر للاستمتاع بكلمات القصائد الشعرية التي تناولت في مضمونها عددا من الموضوعات.

كما انبهر الأطفال بالعروض الصابونية التي شهدتها الخيمة الرئيسية أيضا ، حيث أقيم العرض بمنتهى الخفة وباستخدام العديد من الحركات التي تستهوي الأطفال .

من جهة أخرى زار المهرجان 12 مقيما من ذوي الاحتياجات الخاصة من مركز التأهيل الشامل بصحبة الباحث الاجتماعي حسين القحطاني والمراقب الاجتماعي طارق الداود، وتجولوا في أركان المهرجان المختلفة كما شاركوا بالفعاليات، وأبدى الباحث الاجتماعي حسين القحطاني إعجابه بما احتواه المهرجان من فعاليات وأركان مشوقة ، مشيرا الى أن زيارة وفد ذوي الاحتياجات من مركز التأهيل الشامل كانت ممتعة حيث استمتع الجميع بالفعاليات المختلفة واطلعوا على التطور الذي شهده المهرجان، وتمنى أن تتاح لهم الفرصة لزيارة المهرجان عدة مرات.

الجدير بالذكر أن خيمة المهرجان الرئيسية شهدت العديد من الفقرات، كما قدم ضيف المهرجان محتوى هادف ومقطوعات إنشاديه وشيلات، وتخلل المسرح بالخيمة الرئيسية مجموعة من الفقرات التقديمية ومشاركات الجمهور والألعاب التشجيعية والسحوبات المتنوعة.