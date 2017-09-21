بلدية الجبيل تلزم أصحاب المباني بتقديم بيان من المردم الصحي عند طلب شهادة النظافة

أكدت بلدية محافظة الجبيل عن تطبيق عقوبات مشددة للحد من ظاهرة الرمي العشوائي وترك مخلفات البناء وكذلك الزام أصحاب المباني بتقديم بيان من المردم الصحي والذي يفيد بكميات النفايات ومخلفات المباني التي تم التخلص منها .

وأوضح رئيس بلدية محافظة الجبيل المهندس نايف بن فيصل الدويش إلى أن التوسع العمراني الذي تشهده محافظة الجبيل كان متزامنا مع عدم التزام معظم أصحاب المباني بترحيل مخلفات البناء أو توفير ناقل لها وتركها في الشوارع أو تجميعها في الأراضي المجاورة للمباني مما أدي الى تشويه المنظر العام و البلدية حاليا تلزم أصحاب المباني بتقديم بيان من المردم الصحي والذي يفيد بكميات النفايات ومخلفات المباني التي تم التخلص منها قبل السماح بإيصال التيار الكهربائي

وبين نايف الدويش أنه تم استحداث حملة واسعة لتنظيف الأراضي الفضاء من المخلفات في جميع الأحياء وتستمر تلك الحملة لمدة شهرين من المخلفات والأنقاض والهدميات من الأراضي الفضاء وشوارع المحافظة حيث يضم أكثر من 35 مراقبا ومشرفا .

وأضاف رئيس البلدية ان كافة أحياء محافظة الجبيل تخضع لحملات نظافة مستمرة ومجدولة وأن الأجهزة الرقابية بالبلدية تطبق العقوبات وفق الأنظمة واللوائح بوزارة الشؤون البلدية والقروية على من يقوم برمي مخلفات البناء بالأحياء أو الأراضي البيضاء سواء أكان فردا أو مؤسسات بالإضافة إلى حرص البلدية على تفعيل الجانب التوعوي والإرشادي للمواطنين بأهمية المساهمة بالحفاظ على نظافة الأحياء والمناطق السكانية والبيئة العامة والتقيد بالأماكن المعدة لرمي النفايات ومخلفات البناء .