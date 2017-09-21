 بلدية الجبيل تلزم أصحاب المباني بتقديم بيان من المردم الصحي عند طلب شهادة النظافة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 1 محرّم 1439 هجريا, الموافق 21 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

بلدية الجبيل تلزم أصحاب المباني بتقديم بيان من المردم الصحي عند طلب شهادة النظافة 12 مقيم من ذوي الاحتياجات الخاصة يتجولون في أركان المهرجان معالي مدير جامعة الملك فهد : اليوم الوطني .. المسؤولية والواجب والعمل أمانة الأحساء تستضيف “طلعة وطنية” احتفالا باليوم الوطني بلدية شرق الدمام: 120 رجل نظافة في مهرجان صيف الشرقية 38 90 ألف ريال في صفقة ماسية لـ – الخلاص – ومزاد الاحساء يستقطب مواطني الامارات إيران.. 4 قتلى و14 جريحا أغلبهم عراقيون بانفجار مدينة قم تعليم الشرقية يطلق أوبريت ” رؤية وطن ” ضمن احتفائه باليوم الوطني الـ” 87″ وكيل محافظة الخرج :اليوم الوطني … المجد والعز مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند مستوى 7326.32 نقطة ساعة النشاط على طاولة مكتب النسيم طلاب مدرسة نعاش يحتفلون باليوم الوطني ٨٧

بلدية الجبيل تلزم أصحاب المباني بتقديم بيان من المردم الصحي عند طلب شهادة النظافة

بلدية الجبيل تلزم أصحاب المباني بتقديم بيان من المردم الصحي عند طلب شهادة النظافة
المناطق - الجبيل

أكدت بلدية محافظة الجبيل عن تطبيق عقوبات مشددة للحد من ظاهرة الرمي العشوائي وترك مخلفات البناء وكذلك الزام أصحاب المباني بتقديم بيان من المردم الصحي والذي يفيد بكميات  النفايات ومخلفات المباني التي تم التخلص منها .
وأوضح رئيس بلدية محافظة الجبيل المهندس نايف بن فيصل الدويش  إلى أن التوسع العمراني الذي تشهده محافظة الجبيل كان متزامنا مع عدم التزام معظم أصحاب المباني بترحيل مخلفات البناء أو توفير ناقل لها وتركها في الشوارع أو تجميعها في الأراضي المجاورة للمباني مما أدي الى تشويه المنظر العام و البلدية حاليا تلزم أصحاب المباني بتقديم بيان من المردم الصحي والذي يفيد بكميات  النفايات ومخلفات المباني التي تم التخلص منها قبل السماح بإيصال التيار الكهربائي
وبين نايف الدويش أنه تم استحداث حملة واسعة لتنظيف الأراضي الفضاء من المخلفات في جميع الأحياء وتستمر تلك الحملة لمدة شهرين من المخلفات والأنقاض والهدميات من الأراضي الفضاء وشوارع المحافظة حيث يضم أكثر من 35 مراقبا ومشرفا .
وأضاف رئيس البلدية ان كافة أحياء محافظة الجبيل تخضع لحملات نظافة مستمرة ومجدولة وأن الأجهزة الرقابية بالبلدية تطبق العقوبات وفق الأنظمة واللوائح بوزارة الشؤون البلدية والقروية على من يقوم برمي مخلفات البناء بالأحياء أو الأراضي البيضاء سواء أكان فردا أو مؤسسات بالإضافة إلى حرص البلدية على تفعيل الجانب التوعوي والإرشادي للمواطنين بأهمية المساهمة بالحفاظ على نظافة الأحياء والمناطق السكانية والبيئة العامة والتقيد بالأماكن المعدة لرمي النفايات ومخلفات البناء .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>