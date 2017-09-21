 المجلس التعليمي بتعليم تبوك يعقد اجتماعه الأول بمشاركة طلاب وطالبات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 1 محرّم 1439 هجريا, الموافق 21 سبتمبر 2017 ميلاديا

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المجلس التعليمي بتعليم تبوك يعقد اجتماعه الأول بمشاركة طلاب وطالبات

المجلس التعليمي بتعليم تبوك يعقد اجتماعه الأول بمشاركة طلاب وطالبات
المناطق - تبوك - منى الريس

رأس المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك المكلف إبراهيم بن حسين العُمري صباح اليوم الجلسة الأولى للمجلس التعليمي بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك للعام الدراسي 1438/1439هـ وذلك بقاعة الاجتماعات بالإدارة بحضور جميع أعضاء المجلس وأوضح أمين المجلس التعليمي بتعليم تبوك موسى بن سليمان الحربي أن الاجتماع ناقش عددا من الأمور التربوية والتعليمية المدرجة على جدول أعماله والتي تأتي في إطار المساهمة في رفع كفاءة وفاعلية الأداء التعليمي واقتراح الحلول المناسبة للأمور التعليمية وترسيخ العمل المؤسسي ورفع مستوى المشاركة في صناعة القرار وتوثيق التعاون والتواصل مع المجتمع والجهات الحكومية ونقل الخبرات والتجارب الناجحة وأضاف الحربي أن المجلس بحث عددا من المقترحات التطويرية واتخذ بشأنها عدد من التوصيات اللازمة.
يذكر أن المجلس يضم في عضويته مديري الإدارات في تعليم تبوك ومشرفون ومشرفات ومعلمون ومعلمات وطلاب وطالبات من مدارس المنطقة

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