وزير الاتصالات: 9 مليارات ريال اعتمادات لشبكات الإنترنت السريع

أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي عبد الله السواحة أنه تم رفع الحجب عن تطبيقات الاتصالات الصوتية والمرئية التي تستوفي بعض الشروط.

وكشف السواحة، في مقابلة خاصة مع “العربية” على هامش منتدى الأعمال العالمي في نيويورك، أن الوزارة دخلت بشراكة مع القطاع الخاص لتطوير البنية التحتية بحيث سيتم استثمار 12 مليار ريال بحلول 2020، واصفاً هذه الاستثمارات بـ”النوعية” وهي مبنية على الشفافية والديمومة والشراكات المثمرة.

وأشار إلى وجود اعتمادات بـ6 مليارات ريال لتوصيل الألياف البصرية إلى أكثر من مليوني منزل، و3 مليارات ريال لنشر النطاق العريض المتنقل أو Mobile Broadband.

وأضاف السواحة أن هذه الاستثمارات سترفع نسبة استخدام الإنترنت من 70% حاليا إلى 85% في عام 2020 .

من جهة أخرى، أوضح السواحة أن هذه الخطوات التي تقوم بها وزارة الاتصالات تصب في خانة التحول نحو الاقتصاد الرقمي في الصناعات والأسواق الجديدة، مشيراً إلى قصص النجاح التي أحرزتها السعودية في هذا الإطار في المنصات الرقمية مثل “كريم”، إلى جانب الإعلام الرقمي.