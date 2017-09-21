الأمير فهد بن سلطان يتابع استعدادات منطقة تبوك للاحتفال باليوم الوطني

تابع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك استعدادات الإدارات الحكومية والهيئات والجامعات والمحافظات التابعة للمنطقة للاحتفال باليوم الوطني الـ 87 للمملكة، التي ستنطلق بعد غدٍ.

وتهدف الفعاليات إلى تأكيد قوة التلاحم والتواصل بين القيادة والشعب وما وصلت إليه المملكة من إنجازات منذ توحيدها حتى هذا العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهدة _ حفظهما الله _, وإبراز إبداعات أبناء المنطقة، للتعبير عن حبهم لقيادتهم ووطنهم.

وتشارك الهيئة العامة للترفيه بإقامة مهرجان ” الوطن للمناطيد” وعروض مسرحية وعروض فلكلورية يومي السبت والأحد الموافق 3-4 /1 /1439هـ في منتزه الأمير فهد بن سلطان بتبوك, كذلك ستشارك وزارة الثقافة والاعلام بإقامة عدد من الفعاليات للاحتفال باليوم الوطني يومي السبت والأحد الموافق 3-4 /1 /1439هـ وذلك بمركز الأمير سلطان الحضاري وهي : أوبريت الوطن ,وعروض شعبية , ومعرض للصور الفوتوغرافية, ومعرض للفنون التشكيلية , وجدارية الوطن , وركن الرسم وفرقة استعراضية ومسرحية , وستشمل الفعاليات كذلك على أركان الأسر المنتجة والعاب هوائية , وتقديم هدايا وجوائز ومسابقات.

من جهة اخرى تنظم قيادة المنطقة الشمالية الغربية بتبوك احتفالاَ بذكرى اليوم الوطني للمملكة، الاثنين الموافق 5 /1 /1439هـ، بممشى مدينة الملك عبدالعزيز العسكرية، ويتضمن معرضاً للقوات البرية ومسيرة عسكرية وقفز مظلي واستعراض للطيران والأناشيد والشيلات الوطنية، سيصاحبها عروض شعبية وفلكلورية وعروض ضوئية وألعاب نارية بالإضافة إلى إقامة ركناً للأسر المنتجة ومسرحاً للطفل، كما ستشارك جامعة تبوك في إقامة فعاليات متنوعة للعائلات والأطفال وتقديم أوبريت وفرق شعبية وقصائد وطنية .

وستقام على مركز الأمير سلطان الحضاري الثلاثاء الموافق 6 /1 /1439هـ, في حين تقيم جامعة الأمير فهد بن سلطان بتبوك حفل ثقافي للاحتفال بهذه المناسبة بمقر الجامعة وعمل جدارية للوطن , وبازار لمدة يومين عن مناطق المملكة في قسم الطالبات , وقيام وفد من طلاب الجامعة بزيارة مصابي الحد الجنوبي في مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية بتبوك.

و تنفذ الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك 28 فعالية ضمن خطتها التنفيذية للاحتفاء باليوم الوطني بعنوان “رؤية وطن”، حيث يشارك في تنفيذ الفعاليات والبرامج مدارس المنطقة بجميع مراحلها وأندية الحي ومقرات إدارة التعليم والإدارات النسائية ومكاتب التعليم بالمحافظات وذلك على مدى أسبوع كامل, منها : إقامة معرض بعنوان ” وطن يسكن القلوب ” , وتفعيل الطابور الصباحي والإذاعة المدرسية للتعبي والحديث عن المناسبة، وحوارات طلابية عن الوطن، كذلك عرض لفعاليات مشروع إجازتي بمساراته الخمسة الترفيهي والوظيفي والسياحي والتطوعي والتقني، و لوحات فنية وطنية جداريات ومجسمات، أناشيد وطنية وقصائد شعرية في الوطن ورؤية 2030 ، ومشاهد تمثيلية وتصاميم ورسوم فنية, وستكون تلك الفعاليات في المعسكر الكشفي لإدارة التعليم وفي جميع مدارس المنطقة واندية الحي بنين وبنات.

كما ينظم النادي الأدبي تبوك ندوة بعنوان ” الأمن الفكري ” الاثنين الموافق 5 /1 /1439هـ بالإضافة إلى تنظيم أمسيات شعرية لعدد من الشعراء الثلاثاء الموافق 6 /1 /1439هـ , وذلك بمقر النادي بتبوك .

ويشارك فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بتبوك في الاحتفال باليوم الوطني , بفتح أبواب المتاحف والمعالم الأثرية والسياحة بالمنطقة للجمهور ولمدة أسبو وهي : المتحف وبئر هداج وقصر الحمراء وقصر الرضم بتيماء , وقلعة الملك عبدالعزيز بحقل , ومركز زوار مغاير شعيب بالبدع , وقلعة الملك عبدالعزيز بضباء , وقلعة البلدة بالوجه , ومبنى القارووش وقصر الامارة بأملج.

وانهت محافظات المنطقة استعداداتها للاحتفال باليوم الوطني الـ 87 للمملكة , بإقامة العديد من الفعاليات الثقافية والشعبية وسباقات للجهن والعاب نارية .