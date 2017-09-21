ترأس اجتماع الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.. أمير القصيم: جمعية كبدك هدفها خدمة المجتمع توعوياً وعلاجياً

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بقاعة الإجتماعات بديوان أمارة المنطقة اليوم إجتماع الجمعية العمومية للجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد “كبدك” .

وبين المشرف العام على الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد ” كبدك” الدكتور فيصل الخميس بأن الإجتماع استعرض عرض تقديري موجز لأهم أعمال الجمعية خلال عام 1438هـ بالإضافة إلى مناقشة ميزانية الجمعية لعام 1437 وإقرار الموازنة التقديرية للعام 1438هـ , مؤكداً بأن العمل قائم على قدم وساق لخدمة المستفيدين من الجمعية , مبيناً بأن الجمعية العمومية عقدت اجتماعها لترشيح وتشكيل مجلس الإدارة الجديد بدورته الثالثة , وتم إختيار 11 عضواً جديداً برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم والدكتور راشد بن محمد أبا الخيل نائباً وصالح الخويلد أميناً للصندوق , حيث ترأس سموه بعد ذلك الإجتماع الأول لمجلس الإدارة بدورتها الثالثة وناقش عدد من الموضوعات المدرجة بالإضافة إلى تشكيل اللجان بالجمعية .

وبين صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد “كبدك” أن ماتحضى به الجمعية من دعم متواصل من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ يعكس مدى الإهتمام الكبير الذي توليه القيادة للعمل الخيري والحث عليه , مشيداً سموه بما أنجز خلال الفترة الماضية من أعمال خادمة للمستفيدين في الجمعية , متأملاً بأن يكون الجد والعمل متواجداً لتحقيق التطلعات المرجوه من قبل أعضاء مجلس الإدارة خلال الدورة الثالثة , مؤكداً سموه بأن الهدف من كل عمل يقدم في الجمعية هو تقديم الخدمة للمحتاج من خلال الدور الفعال في خدمة المجتمع توعوياً وعلاجياً , متمنياً بأن يكون للجمعية دور في شفاء وعافية كل مريض بعد عناية الله سبحانه وخدمة كل مستفيد .