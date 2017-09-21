“Google” تشتري وحدة بكسل من “HTC” بـ1.1 مليار دولار

قالت “غوغل” إنها ستدفع 1.1 مليار دولار نقدا للاستحواذ على الوحدة، التي تصنع هاتفها الذكي “بكسل” من شركة “اتش تي سي” التايوانية في أحدث مسعى لها نحو تصنيع الأجهزة.

وسعت “غوغل” لتعزيز قدرتها في صناعة الأجهزة بإبرام اتفاقات وإطلاق منتجات، ففي العام الماضي عينت، ريك أوسترلوه، وهو مدير تنفيذي سابق في “موتورولا” لإدارة وحدتها لصناعة الأجهزة.

وقالت الشركة، صاحبة محرك البحث الإلكتروني العملاق في بيان، “بالنسبة لغوغل يؤكد هذا الاتفاق على التزامها بالهواتف الذكية والاستثمارات الكلية في قطاعها الناشئ لتصنيع الأجهزة”.

ووفقا للاتفاق تحصل “غوغل” أيضا على رخصة غير حصرية لحقوق الملكية الفكرية الخاصة بشركة “اتش تي سي” وستواصل الشركة التايوانية إدارة بقية قطاع الهواتف الذكية التابع لها.

و”اتش تي سي” شريك طويل الأمد لـ “غوغل” وتظهر تقديرات بعض المحللين أن شحنات بكسل تسهم بنسبة 20% من شحنات الهواتف الذكية للشركة.

لكن الشركة التايوانية، التي كانت ذات يوم تبيع هاتفا من كل عشرة هواتف ذكية على مستوى العالم، شهدت تراجعا حادا في حصتها السوقية بسبب منافسة “أبل” و”سامسونغ” وشركات صينية.

وهذه ثاني محاولة من “غوغل” لغزو سوق تصنيع الهواتف المحمولة، حيث سبق أن اشترت “موتورولا موبيليتي” مقابل 12.5 مليار دولار في 2012، ثم باعتها بعد عامين إلى مجموعة “لينوفو” الصينية مقابل أقل من 3 مليارات دولار.

ومن المتوقع الانتهاء من الصفقة الخاضعة للموافقات التنظيمية بحلول مطلع العام المقبل.