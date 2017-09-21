فيديو صادم سيجعلك تفكر بالإقلاع عن التدخين!

قام أحد مستخدمي اليوتيوب بمشاركة مقطع فيديو صادم يظهر الأضرار التي تلحق بالرئتين والحلق نتيجة تدخين علبة واحدة فقط من السجائر.

وأجرى كريس نوتاب تجربته الخاصة لمحاكاة آثار التدخين الضارة على الجسم، وذلك بهدف التشجيع على الإقلاع عن التدخين.

وتتألف أدوات التجربة من عبوة زجاجية وكرات من القطن، بالإضافة إلى مضخة للشفط وامتصاص الدخان من السجائر.

وبعد تدخين نحو 20 سيجارة تحولت كرات القطن (الرئتين) إلى اللون البني، الناجم عن المواد الكيميائية السامة.

ويظهر مقطع الفيديو أيضا انسداد أنبوب المضخة (الحلق)، بسائل لزج بني اللون.

الجدير بالذكر، أن حوالي 15% من البالغين يدخنون السجائر في الولايات المتحدة، أو حوالي 49 مليون شخص: 17% من الرجال و14% من النساء.

ويوجد حوالي 9 ملايين من البالغين المدخنين في المملكة المتحدة: 19% من الرجال و15% من النساء، كما يبدأ ثلثا المدخنين بهذه العادة قبل سن الـ18.

ويعد التدخين السبب الرئيسي للأمراض التي يمكن الوقاية منها، ما يتسبب في وفاة أكثر من 480 ألف شخص في الولايات المتحدة سنويا، و100 ألف في المملكة المتحدة.

ويحتوي دخان السجائر على أكثر من 4 آلاف مادة كيميائية، منها 43 مادة معروفة مسببة للسرطان، و400 مادة أخرى سامة، بما في ذلك النيكوتين والقطران وأول أكسيد الكربون، وكذلك الفورمالديهايد والأمونيا وسيانيد الهيدروجين والزرنيخ.

المصدر: ديلي ميل