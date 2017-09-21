 احتفالات الطائف باليوم الوطني تبدأ من قرية الكر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 1 محرّم 1439 هجريا, الموافق 21 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

احتفالات الطائف باليوم الوطني تبدأ من قرية الكر فيديو صادم سيجعلك تفكر بالإقلاع عن التدخين! “Google” تشتري وحدة بكسل من “HTC” بـ1.1 مليار دولار الكويت تجدد استعدادها لاستضافة الأطراف اليمنية ترأس اجتماع الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.. أمير القصيم: جمعية كبدك هدفها خدمة المجتمع توعوياً وعلاجياً بلدية محافظة أملج تواصل استعداداتها لليوم الوطني 87 محافظ املج يرعى احتفال الشبحة باليوم الوطني أدبي الجوف يحتفي بالوطن شعراً ورسماً وأدباً “التعليم” تسحب نسخ مغلوطة في أحد المقررات و تشكل لجنة لتحديد الخطأ.. والوزير يعتذر أمير القصيم: هذه البلاد قامت على عمل الخير ووحدة الكلمة وخدمة المحتاج مواهب أبها يتغنون ويحتفلون بالوطن في مساء الوطن محافظ البدع يستقبل اعضاء المجلس البلدي

احتفالات الطائف باليوم الوطني تبدأ من قرية الكر

احتفالات الطائف باليوم الوطني تبدأ من قرية الكر
المناطق - عادل الزهراني
بسبعة عشر فعالية على مدى 4أيام تبدأ احتفالات الطائف بذكرى اليوم الوطني 87 من منتجع الكر الترفيهي والتي تطلقها شركة الطائف سما بالشراكة مع مجلس التنمية السياحية  وأمانة الطائف والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ودارة الملك عبد العزيز وهيئة وكالة الأنباء السعودية وغرفة الطائف والنادي الأدبي وجمعية الثقافة والفنون  وعدد من الجهات الحكومية والأهلية بالمحافظة. ويشهد محافظ الطائف المكلف سعد بن مقبل الميموني انطلاق الاحتفال باليوم الوطني يوم غد الجمعة ويدشن معرض وطن وتاريخ الذي يروي التاريخ الخالد للمؤسس وأبناءه الملوك والجهود المبذولة لتدعيم ركائز الدولة السعودية، ومعرض حماة الوطن الذي يهدف إلى إبراز جهود الدفاع عن الوطن ومقدساته.
كما يشهد ندوة الهوية الوطنية التي تنظمها شركة الطائف للاستثمار والسياحة بالتعاون مع دارة الملك عبد العزيز ويتحدث فيها المؤرخ حماد السالمي والدكتورة لطيفة العدواني والدكتور أحمد الهلالي ويدريها الدكتور نايف البراق.
وتطلق شركة الطائف عدد من الفعاليات الأخرى بمناسبة اليوم الوطني على مدى أيام الاحتفال منها فعالية شكرا يا عسكري، ووطني الحبيب ومسابقة تاريخ وطن، والعرضة السعودية ومشاركة الفن التشكيلي في فعالية الوطن بريشتهم ومعرض الطائف زمان إلى جانب معرض الإصدارات الوطنية والفعاليات الأخرى الموجهة للأسرة والطفل.
الجدير بالذكر أن الطائف تشهد عدد من الفعاليات في مواقع مختلفة تنظمها عدد من الجهات الحكومية والاهلية في المنتزهات والاسواق والمراكز التجارية.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>