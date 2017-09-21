احتفالات الطائف باليوم الوطني تبدأ من قرية الكر

بسبعة عشر فعالية على مدى 4أيام تبدأ احتفالات الطائف بذكرى اليوم الوطني 87 من منتجع الكر الترفيهي والتي تطلقها شركة الطائف سما بالشراكة مع مجلس التنمية السياحية وأمانة الطائف والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ودارة الملك عبد العزيز وهيئة وكالة الأنباء السعودية وغرفة الطائف والنادي الأدبي وجمعية الثقافة والفنون وعدد من الجهات الحكومية والأهلية بالمحافظة. ويشهد محافظ الطائف المكلف سعد بن مقبل الميموني انطلاق الاحتفال باليوم الوطني يوم غد الجمعة ويدشن معرض وطن وتاريخ الذي يروي التاريخ الخالد للمؤسس وأبناءه الملوك والجهود المبذولة لتدعيم ركائز الدولة السعودية، ومعرض حماة الوطن الذي يهدف إلى إبراز جهود الدفاع عن الوطن ومقدساته.

كما يشهد ندوة الهوية الوطنية التي تنظمها شركة الطائف للاستثمار والسياحة بالتعاون مع دارة الملك عبد العزيز ويتحدث فيها المؤرخ حماد السالمي والدكتورة لطيفة العدواني والدكتور أحمد الهلالي ويدريها الدكتور نايف البراق.

وتطلق شركة الطائف عدد من الفعاليات الأخرى بمناسبة اليوم الوطني على مدى أيام الاحتفال منها فعالية شكرا يا عسكري، ووطني الحبيب ومسابقة تاريخ وطن، والعرضة السعودية ومشاركة الفن التشكيلي في فعالية الوطن بريشتهم ومعرض الطائف زمان إلى جانب معرض الإصدارات الوطنية والفعاليات الأخرى الموجهة للأسرة والطفل.

الجدير بالذكر أن الطائف تشهد عدد من الفعاليات في مواقع مختلفة تنظمها عدد من الجهات الحكومية والاهلية في المنتزهات والاسواق والمراكز التجارية.