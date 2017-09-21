 رونالدو يطالب بشروط جديدة في عقده أسوة بميسي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 1 محرّم 1439 هجريا, الموافق 21 سبتمبر 2017 ميلاديا

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رونالدو يطالب بشروط جديدة في عقده أسوة بميسي

رونالدو يطالب بشروط جديدة في عقده أسوة بميسي
المناطق - وكالات

ذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو يرغب في زيادة راتبه بريال مدريد إلى 27 مليون إسترليني في الموسم الواحد، ليتساوى مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة.

وقالت الصحيفة، في تقرير لها اليوم الخميس، أن رونالدو يحصل حاليا على 19.5 مليون جنيه إسترليني في الموسم الواحد، بموجب عقده، الذي ينتهي في العام 2021، ويرغب في زيادة راتبه بمبلغ 7.5 مليون إسترليني، ليحصل على 27 مليون إسترليني في الموسم الواحد.

وأوضحت “ذا صن” أن النجم البرتغالي سيطلب أيضا زيادة مدة العقد لسنة أخرى، لينتهي في 2022، ويصبح صاحب أعلى راتب في كرة القدم، بالتساوي مع ميسي.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي النادي الملكي يتوجهون لتجديد عقد النجم كريستيانو رونالدو، خلال الفترة المقبلة.

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