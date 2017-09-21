 ضيوف برنامج الأمير محمد بن سلمان للتوحد يزورن آثار تبوك | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 1 محرّم 1439 هجريا, الموافق 21 سبتمبر 2017 ميلاديا

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ضيوف برنامج الأمير محمد بن سلمان للتوحد يزورن آثار تبوك

ضيوف برنامج الأمير محمد بن سلمان للتوحد يزورن آثار تبوك
المناطق - تهاني الجهني
زار ضيوف لجنة برنامج الامير محمد بن سلمان للتوحد  بمستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية صباح هذا اليوم مكتب الآثار بمنطقة تبوك، واستمعوا بشرح مفصل من مدير المكتب عبدالإله الفارس عن محطة سكة الحديد الرئيسية في مدينة تبوك، وزارو متحف سكة حديد الحجاز ومنشآتها.
واطلع الضيوف على أعمال إنشاء متحف تبوك الإقليمي، وزار متحف قلعة تبوك الأثرية والبرك الأثرية بالقلعة وعين السكر.
وفي نهاية الزيارة قدموا الشكر للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة تبوك على حفاوة الاستقبال والاهتمام بالمعالم الاثرية والتراثيه بالمنطقة.

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