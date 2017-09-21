 ترامب: سنفرض مزيدا من العقوبات ضد كوريا الشمالية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 1 محرّم 1439 هجريا, الموافق 21 سبتمبر 2017 ميلاديا

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ترامب: سنفرض مزيدا من العقوبات ضد كوريا الشمالية

ترامب: سنفرض مزيدا من العقوبات ضد كوريا الشمالية
المناطق - وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة ستفرض مزيدا من العقوبات ضد كوريا الشمالية.

وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأفغاني، أشرف غني، في نيويورك، ردا على سؤال حول الإجراءات، التي سيتخذها البيت الأبيض في ضوء تصعيد حدة التوتر في شبه الجزيرة الكورية: “سنفرض مزيدا من العقوبات ضد كوريا الشمالية”.

بدوره، ذكر مستشار الأمن القومي الأمريكي، غيربرت مكماستر، أن ترامب يخطط للإدلاء “بتصريح مهم” حول كوريا الشمالية، موضحا أن الرئيس سيسعى لتسوية القضية “دون اللجوء إلى حرب”.

في غضون ذلك، أكد مصدر مسؤول بالبيت الأبيض أن تصريح ترامب سيتعلق بالعقوبات، مبينا أنها لن تستهدف قطاع النفط.

وأشار المصدر إلى أن ترامب سيعلن عن فرض العقوبات الجديدة خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، ورئيس كوريا الجنوبية، مون جاي إن.

وكان ترامب قد أكد، في الكلمة التي ألقاها خلال أعمال الـدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه سيكون على استعداد “لتدمير كوريا الشمالية كاملة” حال تهديدها الولايات المتحدة أو حلفائها، إلا أنه أعرب في الوقت ذاته عن أمله في أن تفهم هذه البلاد “ضرورة التخلي” عن تطوير برنامجها النووي.

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