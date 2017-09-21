وكالات روسية: الملك سلمان سيزور روسيا في الفترة 4-7 أكتوبر المقبل

نقلت وكالة “نوفوستي” عن مصدر مطلع في العاصمة الروسية أن الملك سلمان بن عبد العزيز سيزور موسكو في الفترة ما بين 4 و7 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وأضاف المصدر أنه تم إعداد حزمة كبيرة من الاتفاقيات الثنائية للتوقيع عليها أثناء الزيارة.

وأكد المصدر أن الملك سلمان سيقضي في موسكو 4 أيام، حيث سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ورفض دميتري بيسكوف، الناطق الصحفي باسم الرئيس الروسي، تأكيد موعد الزيارة الذي تحدث عنه المصدر، مضيفا أن الكرملين سيعلن الموعد رسميا عندما يحين الوقت المناسب.