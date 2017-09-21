 وكالات روسية: الملك سلمان سيزور روسيا في الفترة 4-7 أكتوبر المقبل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 1 محرّم 1439 هجريا, الموافق 21 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

وكالات روسية: الملك سلمان سيزور روسيا في الفترة 4-7 أكتوبر المقبل ترامب: سنفرض مزيدا من العقوبات ضد كوريا الشمالية ضيوف برنامج الأمير محمد بن سلمان للتوحد يزورن آثار تبوك رونالدو يطالب بشروط جديدة في عقده أسوة بميسي احتفالات الطائف باليوم الوطني تبدأ من قرية الكر فيديو صادم سيجعلك تفكر بالإقلاع عن التدخين! “Google” تشتري وحدة بكسل من “HTC” بـ1.1 مليار دولار الكويت تجدد استعدادها لاستضافة الأطراف اليمنية ترأس اجتماع الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.. أمير القصيم: جمعية كبدك هدفها خدمة المجتمع توعوياً وعلاجياً بلدية محافظة أملج تواصل استعداداتها لليوم الوطني 87 محافظ املج يرعى احتفال الشبحة باليوم الوطني أدبي الجوف يحتفي بالوطن شعراً ورسماً وأدباً

وكالات روسية: الملك سلمان سيزور روسيا في الفترة 4-7 أكتوبر المقبل

وكالات روسية: الملك سلمان سيزور روسيا في الفترة 4-7 أكتوبر المقبل
المناطق - وكالات

نقلت وكالة “نوفوستي” عن مصدر مطلع في العاصمة الروسية أن الملك سلمان بن عبد العزيز سيزور موسكو في الفترة ما بين 4 و7 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وأضاف المصدر أنه تم إعداد حزمة كبيرة من الاتفاقيات الثنائية للتوقيع عليها أثناء الزيارة.

وأكد المصدر أن الملك سلمان سيقضي في موسكو 4 أيام، حيث سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ورفض دميتري بيسكوف، الناطق الصحفي باسم الرئيس الروسي، تأكيد موعد الزيارة الذي تحدث عنه المصدر، مضيفا أن الكرملين سيعلن الموعد رسميا عندما يحين الوقت المناسب.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>