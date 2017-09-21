هيئة المنشآت: 68 ألف زائر لملتقى بيبان 2017 .. و55 ألف مستفيد من أبوابه

أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، أن عدد زوار ملتقى “بيبان 2017” وصل إلى أكثر من 68 ألف زائر، فيما وصل عدد المستفيدين من أبواب الملتقى إلى أكثر من 55 ألف مستفيد، الذي استهدف رياديي وهواة الاعمال من جميع القطاعات، وأصحاب الأعمال الطامحين للنمو والتطور، والساعين إلى دخول سوق الاعمال، إذ قدم لهم مزيجا من الفعاليات المتنوعة من جلسات تدريبية واستشارات ونقاشات وورش عمل وفقرات تفاعلية.

ووجه محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور غسان بن أحمد السليمان شكره لجميع من قام بالعمل على إنجاح ملتقى (بيبان 2017)، الذي حمل شعار (بين الحلم والواقع باب مفتاحه بيدك) وحظي برعاية معالي وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.

وأوضحت هيئة “منشآت” أن باب التمكين حصد أكبر عدد من المستفيدين بأكثر من 24000 مستفيد ومستفيدة , إذ تركّز هدف هذا الباب على تسهيل الإجراءات التي تواجهها المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحاليّة والمحتملة لتنفيذ الخطوات العملية لإنشاء مؤسسة تجارية كإصدار سجل تجاري، إضافةً إلى تقديم الحلول التمويلية المناسبة من قبل الجهات التمويلية والداعمة لقطاع الأعمال سواء للمنشآت الصغيرة التي في طور الإنشاء أو القائمة وبحاجة للتوسع، عبر تمكين الزوار من التواصل مباشرة مع الجهات الحكومية وموفّري الخدمات والجهات التمويلية والجهات الداعمة للنمو والتوسع.

واستفاد أكثر من 17000 شخص من حضور الجلسات التفاعلية في باب المنتدى الذي يسهم في تقديم خارطةٍ عمليّة عن آلية تبني استراتيجيات ذكية تمكّن المنشآت الصغيرة والمتوسطة من عبورِ الطريقِ بنجاح وتأتي بعائداتٍ على الاستثمار عبر تقديم رياديين محلّيين وعالميّين لأفكارهم من أجل التعلم والتوسُّع والابتكار في قطاع الأعمال في المملكة وقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وعرض أحدث المواضيع، وتعزيز أصر التعاون بين كل أصحاب المصلحة.

كما شهد باب التدريب استفادة أكثر من 6000 شخص من الجلسات التدريبية التي تهيئ أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة بشكلٍ عمليّ وفعّال لمواجهة عالم الأعمال بخلفيةٍ علميّة راسخة وثقةٍ أكبر للتعامل مع كل صعوباته ومراحله، إذ تنوعت الجلسات التدريبية ما بين الجانب القانونيّ، والتِقنيّ، ومهارات التواصل والتفاوض، والإدارة المالية، وحصلوا في ختام الجلسات التدريبية على شهادات حضور، في حين استفاد أكثر 6700 مستفيد من أبواب الرحلة والفرص والتواصل.

يذكر أن ملتقى “بيبان 2017” ضم على مدى 4 أيام 12 بابًا، التي تفتح للزوار آفاقًا من المعرفة، وهي (الرحلة، المنتدى، حفل الجوائز، المعرض، السوق، التواصل، التمكين، الفرص، الحلول، التدريب، المنشآت، عالم بيبان الرقمي)، وذلك عبر الاستفادة من الاستشارات المقدمة من أصحاب الخبرة العملية والأكاديميين بمجال قطاع الأعمال لأصحاب المنشآت القائمة الذين سيشرعون بتأسيس منشآتهم مستقبلاً، إضافة إلى فتح آفاق التواصل بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة مع المنشآت الكبيرة سواء بالتسويق للمنتجات والخدمات بمنطقة السوق المخصصة في الملتقى أو عن طريق تقديم الحلول المناسبة التي يمكنهم العمل عليها لمساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وبناءً تعاقدات بينهم.

