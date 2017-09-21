 عادل عزت يوقع عقد المدرب باوزا لقيادة الأخضر في مونديال روسيا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 1 محرّم 1439 هجريا, الموافق 21 سبتمبر 2017 ميلاديا

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عادل عزت يوقع عقد المدرب باوزا لقيادة الأخضر في مونديال روسيا

عادل عزت يوقع عقد المدرب باوزا لقيادة الأخضر في مونديال روسيا
المناطق - الرياض

وقع عادل بن محمد عزت، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، والمدرب الأرجنتيني، ادجاردو باوزا، اليوم الخميس العقد الذي سيشرف بموجبه الأخير على تدريب المنتخب السعودي لكرة القدم.

وسيعقب مراسم التوقيع الذي اقيم في قاعة المؤتمرات بمدينة الملك عبدالله الرياضية في محافظة جدة مؤتمر صحفي، سيجمع رئيس الاتحاد السعودي مع باوزا، وذلك للحديث حول توقيع العقد والمرحلة المقبلة التي تنتظر المنتخب في أعقاب تأهله لنهائيات كأس العالم في روسيا العام المقبل.

وسيتولى باوزا تدريب الفريق خلفا للمدرب الهولندي بيرت فان مارفيك، الذي قاد المنتخب السعودي للصعود للمونديال للمرة الأولى بعد غياب دام 12 عاما.

وباوزا يعد أيضًا الأرجنتيني الثالث الذي يتولى قيادة المنتخب السعودي، حيث سبقه خوسيه سولاري عام 1994، ومكث لمدة عام واحد، ثم غابرييل كالديرون ومكث عامين من 2004 حتى 2006.

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