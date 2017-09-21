وزارة الثقافة تكرم الفائزين بمسابقة مواهب في حب الوطن بمنطقة تبوك

أعلنت لجنة الإشراف والتحكيم لمسابقة وزارة الثقافة والإعلام ( مواهب في حب الوطن) بتبوك مساء أمس عن أسماء الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولي وذلك في فروع المسابقة : القصة – الشعر ( الفصيح والنبطي)- الفنون التشكيلية- الأفلام القصيرة- الأغاني الوطنية والتي تقام بمناسبة احتفال وزارة الثقافة والإعلام باليوم الوطني السابع والثمانون للمملكة العربية السعودية حيث أقيم حفل خطابي بهذه المناسبة بمقر المكتبة العامة بتبوك بحضور المشرف العام على المسابقة مدير الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بمنطقة تبوك ماجد بن ناشي العنزي ومدير تلفزيون منطقة تبوك وعدد من المثقفين والأدباء والشعراء والفنانين والإعلاميين من الجنسين وألقى المشرف العام على المسابقة ماجد العنزي كلمة في مستهل الحفل أكد فيها حرص وزارة الثقافة والإعلام على فتح المجال للمبدعين والمبدعات من أبناء هذا الوطن لتقديم ما لديهم من مشاعر تعبر عن الولاء والحب لهذا الوطن الغالي كما قدم شكره لوزارة الثقافة والإعلام على هذه المبادرة الوطنية الهادفة مهنئا الفائزين والفائزات بالمسابقة كما قدم شكره لأعضاء لجنة التحكيم بعد ذلك ألقي الشاعر محمد بن فرج العطوي قصيدة وطنية كما ألقي الشاعر غازي السرحاني قصيدة أخري نبطية وشاركت الشاعرة نعمة عوض أل هاشم بقصيدة أخرى بهذه المناسبة ثم ألقي القاص علوان السهيمي كلمة المشاركين فيما شاهد الحضور فيلم قصيرمن إعداد عبدالله الرشيدي ، كما قدم المنشد عبدالرحمن الصيعري مقطع إنشادي نال إعجاب الحضور بعد ذلك تم إعلان نتيجة المسابقة والتي جاءت على النحو الأتي :

مجال القصة القصيرة : الأول / علوان السهيمي – الثاني / نورة شتيوي العطوي- الثالث / محمد احمد أل شعوان ، في مجال الفيلم القصير : الأول / عبدالله بخيت الرشيدي ، الثاني / فهد صالح العنزي ، الثالث / حجبت الجائزة لعدم استيفاء الشروط ، في مجال القصيدة الفصحى : الأول / محمد فرج العطوي، الثاني/ حجبت الجائزة ، الثالث / حجبت الجائزة ، في مجال القصيدة النبطية : الأول / نعمه عوض ، الثاني / غازي السرحاني ، الثالث / ريم عابد المالكي ، في مجال الأغاني الوطنية : الأول / عبدالرحمن الصيعري ، الثاني/ سلمي عبدالله الجوهري ، الثالث/ حاتم محمود العطوي ، في مجال الفن التشكيلي : الأول/ سناء دخيل المحمدي، الثاني وعد العطيات، الثالث شعاع ظاهر البلوى.