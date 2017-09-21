الهلال الأحمر بحائل تلقى 8531 بلاغاً خلال العام الماضي

صرح المتحدث الرسمي لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة حائل محمد الطيار أن مركز العمليات بمنطقة حائل تلقى خلال عام 1438هـ، ما يزيد عن (8531) بلاغاً، منها (6892) داخل مدينة حائل و (1639) في المدن والمحافظات التابعة لها، وأوضح الطيار أن بلاغات الحالات المرضية كانت الأكثر بعدد (4509) تلتها بلاغات الحوادث بعدد (4022)، وتصمنت البلاغات المرضية، الإغماءات والأزمات التنفسية والقلبية وحالات الصرع والتشنج الحراري والاختناقات والتتسمم والولادة والإجهاض والحالات التفسية والإجهاد بينما تضمنت بلاغات الحوادث، حوادث التصادم والإنقلاب والدهس والسقوط والحروق والغرق والبتر والصعق الكهربائي والمشاجرات واصابات العمل، وكان مسنشفى الملك خالد الأكثر استقبالاً للحالات المنقولة بعدد (3479)، يأتي بعده مستشفى حائل العام بعدد (522) يليهما مستشفى بقعاء بعدد (142) ومستشفى الشنان بعدد (134) ومستشفى الشملي بعدد (103) ، وتوزعت باقي الحالات على المرافق الصحية والمستشفيات ومراكز الرعاية الأخرى.

ونوه الطيار بأن مركز عمليات الهلال الأحمر السعودي بفرع منطقة حائل جاهز على مدار الساعة لاستقبال البلاغات في حال وجود مرضى أو مصابين على الرقم 997.