 “العمل”: إنهاء جميع إجراءات استقدام العمالة المنزلية “إلكترونياً” و الدفع عبر “مساند” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 1 محرّم 1439 هجريا, الموافق 21 سبتمبر 2017 ميلاديا

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“العمل”: إنهاء جميع إجراءات استقدام العمالة المنزلية “إلكترونياً” و الدفع عبر “مساند”

“العمل”: إنهاء جميع إجراءات استقدام العمالة المنزلية “إلكترونياً” و الدفع عبر “مساند”
المناطق - الرياض

كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أنها ستطلق قريباً خدمة إلكترونية لاستقدام العمالة المنزلية وتوقيع العقود وتسديد القيمة، وستكون إجراءات الاستقدام مقصورة على هذه الآلية التقنية فقط، دون الحاجة للتوجه لمكاتب أو شركات الاستقدام.

وأكد نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الحميدان، وفقا لـ”الاقتصادية”، أن الوزارة ستطلق قريباً عبر موقع “مساند” خدمة اختيار مكتب الاستقدام وتوقيع العقد عبر “مساند”، وتسديد القيمة إلكترونياً، أي إن عملية الاستقدام ستُنفذ إلكترونياً بالكامل.

وأوضح الحميدان أن الدفع عبر هذه الآلية سيكون عبر وسيط مالي، حيث يودع الوسيط المالي مبلغ 25% من قيمة الاستقدام في حساب المكتب أو الشركة، ليبدأ فورا في إجراءات الاستقدام، وعقب الانتهاء من إجراءات الاستقدام بالكامل يودع الوسيط بقية المبلغ في حساب المكتب، وسيكون ذلك بالتنسيق مع المصارف.

وأضاف نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية أن الوزارة تسعى من وراء هذه الخطوة لإنهاء المشاكل التي تنشأ بين العملاء ومكاتب وشركات الاستقدام، كما تهدف لتسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية، كاشفاً أن فريقاً من الوزارة ينفذ حالياً جولة على العديد من الدول لتعميم ربط موقع “مساند” آلياً معها.

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