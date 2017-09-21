 الرئيس اليمني: الانقلابيون ينفذون أجندة إيران التوسعية.. و طهران تمهدهم بالسلاح والصورايخ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 1 محرّم 1439 هجريا, الموافق 21 سبتمبر 2017 ميلاديا

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الرئيس اليمني: الانقلابيون ينفذون أجندة إيران التوسعية.. و طهران تمهدهم بالسلاح والصورايخ

الرئيس اليمني: الانقلابيون ينفذون أجندة إيران التوسعية.. و طهران تمهدهم بالسلاح والصورايخ
المناطق - وكالات

حمل الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، الخميس، إيران مسؤولية ما يجري في اليمن، وأنها تعرقل كل مسارات الحل السياسي بالكثير من الأساليب ومن خلال دعم مليشيات الحوثي بالأسلحة، وشدد على أن الانقلابيين ينفذون أجندة إيران التوسعية.

وقال هادي في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن مليشيات الحوثي تتلقى الدعم المالي والعسكري من إيران. مضيفا أن ايران عملت على دعم جماعات متطرفة لنشر الفوضى.

وأفاد الرئيس اليمني بأنه تم إلقاء القبض على مدربين إيرانيين ومن مليشيات حزب الله اللبناني.

وأبدى عبد ربه منصور هادي استعداد حكومته مجددا لوقف الحرب وتحقيق السلام العادل على أساس المرجعيات المتفق عليها.

ودعا الأمم المتحدة لممارسة الضغط على الانقلابيين لتنفيذ القرارت الدولية.

وناشد أصدقاء اليمن إعادة تفعيل المجموعة ومساعدة اليمن للخروج من “هذا الوضع الكارثي”.

وقدم الرئيس اليمني  الشكر للمملكة  “صاحبة الدور الريادي في تخفيف المأساة الإنسانية”  و قال “نشكر  المملكة على ماتقدمه من دعم إنساني عبر مركز الملك سلمان للإغاثة”

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