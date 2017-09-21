الرئيس اليمني: الانقلابيون ينفذون أجندة إيران التوسعية.. و طهران تمهدهم بالسلاح والصورايخ

وقال هادي في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن مليشيات الحوثي تتلقى الدعم المالي والعسكري من إيران. مضيفا أن ايران عملت على دعم جماعات متطرفة لنشر الفوضى.

وأفاد الرئيس اليمني بأنه تم إلقاء القبض على مدربين إيرانيين ومن مليشيات حزب الله اللبناني.

وأبدى عبد ربه منصور هادي استعداد حكومته مجددا لوقف الحرب وتحقيق السلام العادل على أساس المرجعيات المتفق عليها.

ودعا الأمم المتحدة لممارسة الضغط على الانقلابيين لتنفيذ القرارت الدولية.

وناشد أصدقاء اليمن إعادة تفعيل المجموعة ومساعدة اليمن للخروج من “هذا الوضع الكارثي”.

وقدم الرئيس اليمني الشكر للمملكة “صاحبة الدور الريادي في تخفيف المأساة الإنسانية” و قال “نشكر المملكة على ماتقدمه من دعم إنساني عبر مركز الملك سلمان للإغاثة”