 أسوأ بداية لريال مدريد منذ 20 عاما | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 1 محرّم 1439 هجريا, الموافق 21 سبتمبر 2017 ميلاديا

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أسوأ بداية لريال مدريد منذ 20 عاما

أسوأ بداية لريال مدريد منذ 20 عاما
المناطق - وكالات

أصبح حامل لقب الدوري الإسباني في موقف لا يحسد عليه، بعد خسارته على ملعبه أمام ريال بيتيس مساء الأربعاء بنتيجة 0-1.
ووفقا لموقع “ماركا”، فأن خسارة ريال مدريد السبت على ملعبه، جعلت بداية هذا الموسم الأسوأ للفريق الملكي منذ 20 عاما.

ولم يحقق ريال مدريد أي انتصار في مبارياته الثلاثة الأولى على ملعبه هذا الموسم، حيث تعادل مع ليفانتي وفالنسيا وخسر أمام بيتيس.

وتعود آخر مرة لم ينجح فيها الفريق الملكي بالانتصار في المباريات الثلاث الأولى على ملعبه إلى موسم 1995-1996، وهو الموسم الذي أنهاه ريال مدريد في المركز السادس بفارق 17 نقطة عن البطل وقتها، أتلتيكو مدريد.

ويقبع الفريق حاليا في المركز السابع في لائحة الترتيب، بفارق 7 نقاط عن غريمه برشلونة المتصدر.

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