 عمل الرياض يتفاعل مع بلاغ ضد شركة تأخرت بصرف مستحقات موظفيها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 1 محرّم 1439 هجريا, الموافق 21 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

عمل الرياض يتفاعل مع بلاغ ضد شركة تأخرت بصرف مستحقات موظفيها شاهد.. مواطن ينقذ طفلاً سحبه سلم كهربائي في أحد المولات بحائل مجلس الأمن يدعم العراق لملاحقة داعش قانونيا أسوأ بداية لريال مدريد منذ 20 عاما لماذا تتعرض المكسيك لهذه الزلازل المدمرة؟.. العلم يفسر وزير خارجية البحرين: الدول الأربع باقية على موقفها.. ولم نصل مع قطر لأرضية مشتركة للحل الرئيس اليمني: الانقلابيون ينفذون أجندة إيران التوسعية.. و طهران تمهدهم بالسلاح والصورايخ شكوى من “قبيلة الغفران” إلى الأمم المتحدة بشأن انتهاكات الدوحة “العمل”: إنهاء جميع إجراءات استقدام العمالة المنزلية “إلكترونياً” و الدفع عبر “مساند” الهلال الأحمر بحائل تلقى 8531 بلاغاً خلال العام الماضي وزارة الثقافة تكرم الفائزين بمسابقة مواهب في حب الوطن بمنطقة تبوك بعد مقولة “النساء بربع عقل”… أمير عسير يوجه بمنع الشيخ سعد الحجري من الإمامة والخطابة والمناشط الدعوية

عمل الرياض يتفاعل مع بلاغ ضد شركة تأخرت بصرف مستحقات موظفيها

عمل الرياض يتفاعل مع بلاغ ضد شركة تأخرت بصرف مستحقات موظفيها
المناطق - الرياض

تفاعل فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض مع بلاغ مقدم على أحد المنشآت في القطاع الخاص، تأخرت في صرف رواتب 100 موظف لديها لأكثر من 3 أشهر متتالية، حيث باشرت الفرقة التفتيشية الموقع، وتأكدت من صحة الشكوى واستدعت ممثل الشركة واتخذت الإجراءات النظامية بحق المنشأة.

وعلى صعيد الحملات التفتيشية نفذ الفرع عدداً من الحملات على بعض المواقع التجارية بالعاصمة ومحافظة الدوادمي، استهدفت محال الاتصالات والمجمعات التجارية والمراكز الصحية والمدارس الأهلية والفنادق، وذلك للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بالأنظمة واللوائح والقرارات المنظمة لسوق العمل.

وقد أسفرت هذه الجولات التفتيشية عن ضبط 41 مخالفة  في المواد 33 و 36 و 39 من أنظمة العمل، والتي تنص في مجملها على قصر بعض المهن على السعوديين،و تأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية.

واوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الاستاذ يوسف السيالي أن الحملات على  المنشآت مستمرة،  لمتابعة تطبيق أنظمة وزارة العمل من قبل مؤسسات القطاع الخاص، داعياً كافة عملاء الوزارة للإبلاغ عن المخالفات، من خلال تطبيق “معًا للرصد” مؤكداً أنه سيتم التعامل الفوري مع البلاغات، حرصًا على تحسين وتطوير بيئة سوق العمل وضبطها.

يذكر أنه يمكن أيضًا الإبلاغ عن أية مخالفات أو شكاوى تتعلق بنظام العمل والقرارات والتعليمات المرتبطة به عبر الاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد 19911.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>