عمل الرياض يتفاعل مع بلاغ ضد شركة تأخرت بصرف مستحقات موظفيها

تفاعل فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض مع بلاغ مقدم على أحد المنشآت في القطاع الخاص، تأخرت في صرف رواتب 100 موظف لديها لأكثر من 3 أشهر متتالية، حيث باشرت الفرقة التفتيشية الموقع، وتأكدت من صحة الشكوى واستدعت ممثل الشركة واتخذت الإجراءات النظامية بحق المنشأة.

وعلى صعيد الحملات التفتيشية نفذ الفرع عدداً من الحملات على بعض المواقع التجارية بالعاصمة ومحافظة الدوادمي، استهدفت محال الاتصالات والمجمعات التجارية والمراكز الصحية والمدارس الأهلية والفنادق، وذلك للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بالأنظمة واللوائح والقرارات المنظمة لسوق العمل.

وقد أسفرت هذه الجولات التفتيشية عن ضبط 41 مخالفة في المواد 33 و 36 و 39 من أنظمة العمل، والتي تنص في مجملها على قصر بعض المهن على السعوديين،و تأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية.

واوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الاستاذ يوسف السيالي أن الحملات على المنشآت مستمرة، لمتابعة تطبيق أنظمة وزارة العمل من قبل مؤسسات القطاع الخاص، داعياً كافة عملاء الوزارة للإبلاغ عن المخالفات، من خلال تطبيق “معًا للرصد” مؤكداً أنه سيتم التعامل الفوري مع البلاغات، حرصًا على تحسين وتطوير بيئة سوق العمل وضبطها.

يذكر أنه يمكن أيضًا الإبلاغ عن أية مخالفات أو شكاوى تتعلق بنظام العمل والقرارات والتعليمات المرتبطة به عبر الاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد 19911.