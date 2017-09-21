حقل تحتفل بيوم الوطن ال٨٧ مساء السبت

برعاية وإشراف من بلدية محافظة حقل وبتنسيق مع لجنة التنمية السياحية وبمشاركة الأهالي والجهات الحكومية ، تنطلق فعاليات اليوم الوطني ال ٨٧ في محافظة حقل مساء بعد غد السبت وذلك في منتزه النخيل من الساعة الخامسة مساء وحتى الثانية عشرة ليلا وتضم الفعاليات استعراض بحري لدوريات حرس الحدود وعروض للهجن ومسيرة للطلاب ، كما تضم الفعاليات اوبريت وطني وعرض مرئي بالإضافة الى القصائد الوطنية.

وأوضح رئيس بلدية محافظة حقل المهندس فيصل بن عواد الحويطي المشرف على الحفل ان الفقرات التي تم اعتمادها من اللجنة المنظمة تستعرض منجزات الوطن ومظاهر الحب والاعتزاز بقيادتنا الرشيدة-حفظها الله- وبوطننا الغالي مؤكداً بأن الفعاليات ستكون جاذبة لمشاركة مختلف فئات المجتمع والجهات ذات العلاقة بها.