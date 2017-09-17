 محافظ صبيا يواسي أسرة الحزيمي بوفاة والدتهم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 1 محرّم 1439 هجريا, الموافق 21 سبتمبر 2017 ميلاديا

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محافظ صبيا يواسي أسرة الحزيمي بوفاة والدتهم

محافظ صبيا يواسي أسرة الحزيمي بوفاة والدتهم
المناطق _ جازان
قام سعادة محافظ صبيا الأستاذ علي بن موسى زعلة بعد ظهر اليوم الخميس  يرافقه مدير الدفاع المدني المقدم مصلح بن سالم الشمراني ومدير الشرطة الرائد صالح بن محمد آل كليب بزيارة لبلدة الظبية لتقديم واجب العزاء لفضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم الحزيمي قاضي الإستئناف المتقاعد وأخيه الإعلامي حسن  في وفاة والدتهم  .
وقد عبر المحافظ ومرافقوه عن خالص مواساتهم لأسرة الفقيدة وأقاربها داعين الله أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان  .

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