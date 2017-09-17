وطن ليس كمثله وطن .. ملك ليس كمثله ملك.. أطفال عسير المعوقين يحتفلون بيوم الوطن 87

“وطن ليس كمثله وطن ، ملك ليس كمثله ملك” كان هذا هو شعار الاحتفال الذي أقامه اليوم مركز جمعية الأطفال المعوقين بعسير بمناسبة ذكرى اليوم الوطني السابع و الثمانون بمقر المركز حيث تضمن الحفل العديد من الفقرات الوطنية والتعليمية عبر العروض المرئية والتي كانت عبارة عن أفلام تعريفية باليوم الوطني والاعتزاز بما يقدمه ولاة الأمر من اهتمام بالوطن والمواطن من خلال استعراض المنجزات التي حصدها الوطن في ظل قيادتنا الحكيمة ، كما تخلل الحفل مسرحية كانت بعنوان “كلنا فداء الوطن” وفواصل إنشادية ومسابقات ترفيهية ، ومشاركات فردية قدمها الأطفال المعوقين ، هذا وقد صاحب الحفل أركان إبداعية كركن فنون بلادي الذي قدم توزيعات وبطاقات حملت عبارات عن الوطن ورسومات وطنية تزينت بها أوجه الأطفال ولوحة البصمة وكذلك التصاميم وطباعة الترانسفير بالإضافة إلى ركن الحلويات والوجبات السريعة للأطفال . وعبر الأطفال عن فرحتهم ، واعتزازهم بهذا الوطن وبقادته العظماء ، وفي مقدمتهم خادم الحرمين الشريفين ملكنا المحبوب الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز .

من جهة أخرى هنأ مدير مركز الجمعية بعسير عبدالله المحسني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز و ولي عهده الأمير محمد بن سلمان وسمو أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد ونائبه الأمير منصور بن مقرن بهذه المناسبة سائلاً المولى عز وجل أن يديم الأمن والاستقرار على هذه البلاد المباركة متمنياً المزيد من التقدم والازدهار .

يذكر أنه سيتم توزيع عدد كبير من البطاقات والتي تحمل شعار الفعالية بهذه المناسبة ، في شوارع مدينة أبها والأماكن العامة والمجمعات التجارية .