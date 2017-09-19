 أمير المنطقة الشرقية يستقبل سفير مملكة البحرين لدى المملكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 2 محرّم 1439 هجريا, الموافق 22 سبتمبر 2017 ميلاديا

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أمير المنطقة الشرقية يستقبل سفير مملكة البحرين لدى المملكة

أمير المنطقة الشرقية يستقبل سفير مملكة البحرين لدى المملكة
المناطق _ مريم البراهيم
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة  سعادة سفير مملكة البحرين الشقيقة لدى المملكة الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة.

ورحب سموه بالشيخ حمود آل خليفة، مؤكداً سموه على عمق علاقات الأخوة والصداقة التي تربط المملكة بمملكة البحرين الشقيقة، وما تمثله هذه العلاقات من مثال للعلاقات الأخوية الراسخة والممتدة، منوهاً يحفظه الله بحرص خادم الحرمين الشريفين –أيده الله-، وجلالة ملك مملكة البحرين –يحفظه الله-على كل ما فيه منفعة للبلدين والشعبين الشقيقين، متمنياً سموه لمملكة البحرين الشقيقة حكومةً وشعباً داوم التقدم والازدهار.

من جهته أعرب سعادة سفير مملكة البحرين لدى المملكة الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة، عن تهنئته للمملكة حكومةً وشعباً بمناسبة ذكرى اليوم الوطني السابع والثمانون، سائلاً الله أن يعيده على المملكة كل عام وهي تنعم بمزيدٍ من التقدم والرخاء، وأن يحفظ قيادة البلدين، ويوفقهما لما فيه خير الشعبين الشقيقين.

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