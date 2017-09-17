سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بريطانيا يقيم حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الـ 87 للمملكة

أقام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، في مقر السفارة بمدينة لندن اليوم، حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الـ 87 للمملكة، بحضور عدد من المسؤولين البريطانيين وأعضاء مجلسي اللوردات والعموم البريطانيين، وأعضاء السلك الدبلوماسي العرب والأجانب المعتمدين في بريطانيا وعدد من رجال الأعمال والإعلام إلى جانب أعضاء لجنة الصداقة السعودية – البريطانية.

وقال سمو الأمير محمد بن نواف في كلمته خلال هذه المناسبة : “يسعدني أن أرحب بكم جميعاً في هذا الْيَوْمَ العزيز علينا والذي نستذكر فيه ذكرى تأسيس بلادي المملكة العربية السعودية على يد الملك المؤسس عبد العزيز – رحمه الله – ذلك الرجل الذي مع تأسيسه لكيان المملكة العربية السعودية المبارك أسس والإنسانية والتي استمدها – رحمه الله – من معين دينه وكريم تربيته وأخلاقه”.

وأضاف سموه ” إنه لمن دواعي سروري وبصفتي سفيراً لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ، في المملكة المتحدة الصديقة والتي ومنذ عهد المؤسس – رحمه الله – يربطها ببلادي أوثق وأصدق العلاقات على مستوى القيادات والشعوب، يسعدني أن يأتي احتفالنا هذا متزامناً مع توقيع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله- ومعالي وزير الدفاع البريطاني مؤخراً اتفاقية للتعاون العسكري والأمني، وهذا ليس إلّا دليلاً واضحاً على عمق علاقات البلدين والثقة المتبادلة بين مسؤوليها”.

وختم سموه بالقول “حفظ الله بلادي المملكة العربية السعودية من كيد الكائدين وحسد الحاسدين، وأسأله تعالى أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته على يد ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – سائلاً الله تعالى أن يجعل عامنا الهجري الجديد عام عز وتمكين ونصر وسلام واستقرار لبلادي وعام خير وبركة للجميع”.

بعدها قام سموه وسعادة الملحق الثقافي في سفارة المملكة الدكتور عبدالعزيز المقوشي بتكريم الطلبة المتفوقين والمميزين من خريجي الجامعات البريطانية.

وفي ختام الحفل، دشّن سمو السفير الموقع الرسمي لسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة على شبكة الانترنت، كما أطّلع سموه على العروض الجانبية التي أقيمت بهذه المناسبة منها عروضاً مرئية لشهداء الواجب من مختلف مناطق المملكة الذين ضحوا بحياتهم دفاعاً عن الوطن، وكذلك صور تستعرض مناسك الحج والمسجد الحرام والمسجد النبوي، والجناح المخصص لرؤية المملكة 2030 الذي عرض أهداف وبرامج الرؤية، وشمل المعرض صورًا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – وصوراً لولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – وعلم المملكة العربية السعودية. وعروضاً تلفزيونية عن السياحة السعودية، ومشروع البحر الأحمر، ومؤسسة مسك الخيرية، وجناح الخطوط العربية السعودية ومعرضاً فنياً شمل لوحات فنية وعروضًا للفرقة الشعبية السعودية والحرف اليدوية والشعبية.

شارك في الاستقبال صاحب السمو الأمير سلطان بن فهد بن عبدالله الوزير المفوض في السفارة، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن محمد بن نواف بن عبدالعزيز، ونائب رئيس البعثة في السفارة عبدالمؤمن محمد شرف، والملحق العسكري السعودي بالنيابة العميد الركن محمد بن سالم العنزي.